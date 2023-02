Liste des pays qui accordent facilement des VISA touristiques aux Algériens

Les Algériens ont la possibilité de voyager à l’étranger, mais avant de partir ils doivent obtenir un visa. Malheureusement, ce n’est pas toujours chose facile et certains pays exigent une longue procédure pour émettre un visa. Heureusement, certains pays offrent plus d’avantages que d’autres et sont plus disposés à accorder des visas aux Algériens.

Dans cet article, nous allons faire le tour des pays qui accordent facilement des visas aux citoyens algériens. Nous reviendrons sur les conditions à remplir pour obtenir un visa, ainsi que les documents requis pour une demande réussie.

Comment obtenir le VISA Schengen ?

Le plus grand avantage qu’offrent les pays européens est qu’ils ont tous signé le traité Schengen.

Le traité Schengen est un accord entre 26 pays qui autorise les citoyens titulaires d’un visa délivré par l’un des pays membres à circuler librement dans l’espace Schengen.

Cela signifie que si vous obtenez un visa de l’un de ces pays, vous pourrez visiter les autres pays sans obtenir de visa additionnel.

En ce qui concerne les conditions à remplir pour obtenir un visa Schengen, elles sont assez strictes et similaires à celles des autres pays. Il faudra fournir les documents suivants :

Passeport valide et en bon état. Une lettre d’invitation ou un justificatif de voyage.

Un formulaire de demande dûment rempli. Preuve de moyens financiers suffisants pour couvrir les dépenses du séjour.

Assurance maladie (pour une durée de 3 mois). Preuve de réservation de billet d’avion.

Voici la liste des pays Schengen qui accordent facilement des visas aux citoyens algériens :

Allemagne Autriche Belgique Danemark Estonie Finlande France Grèce Islande Italie Lituanie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal République Tchèque Slovaquie Slovénie Suède Suisse

Attention : Bien que ces pays soient membres du traité Schengen, cela ne signifie pas qu’ils accordent automatiquement les visas aux Algériens. Chaque pays peut imposer ses propres restrictions et conditions, alors assurez-vous de vérifier auprès des autorités locales avant de faire votre demande.

Autres pays non-Schengen

Outre les pays membres du traité Schengen, il existe de nombreux autres pays qui offrent des facilités pour obtenir un visa tourisme pour les Algériens. La plupart des pays africains sont très accueillants et proposent des visas à l’arrivée, sans qu’il soit nécessaire de passer par une agence de voyage ou de demander un visa à l’avance.

Voici une liste des principaux pays africains qui permettent aux Algériens de voyager sans visa :

Maroc

Sénégal Mauritanie

Gambie Tunisie

Ghana Kenya

Côte d’Ivoire Ethiopie

Ouganda Tanzanie

Burundi Nigeria

Zimbabwe Soudan

Asie et Amérique Latine

Si vous êtes à la recherche de destinations plus exotiques, vous pouvez aussi envisager de voyager en Asie et en Amérique latine. Ces continents offrent beaucoup de possibilités aux Algériens, car la plupart des pays n’exigent pas de visa à l’avance.

En Asie, les pays suivants offrent des visas à l’arrivée (n’oubliez pas de vérifier leurs conditions respectives) :

Thaïlande Indonésie Cambodge Vietnam Népal Malaisie

En Amérique latine, les pays suivants offrent des visas à l’arrivée pour les citoyens algériens :

Chili

Colombie Équateur

Mexique Perou

Il existe de nombreuses destinations pour les Algériens souhaitant voyager à l’étranger. Les pays membres du traité Schengen offrent une liberté de mouvement à travers l’Europe, tandis que les pays africains et asiatiques sont accessibles sans visa. De même, les pays d’Amérique latine sont relativement faciles à visiter pour les Algériens. N’oubliez pas de consulter les sites officiels des ambassades et des départements gouvernementaux pour connaître les conditions applicables dans chaque pays.