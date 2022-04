Liste des pays accessibles sans VISA pour les Algériens

Voyager à travers le monde fait partie des plaisirs de la vie. Par contre, l’accès à certains territoires se fait souvent sous certaines conditions.

En plus du passeport, l’obtention d’un visa est aussi essentielle pour pouvoir séjourner dans ces pays. Si vous êtes titulaire d’un passeport algérien, découvrez les endroits dans lesquels vous pouvez voyager même sans visa.

Classement du passeport algérien selon le Guide PassPort Ranking Index

Le PassPort Index est un système de classement mondial de passeports. Cette organisation répartit les 193 pays du monde parmi les 77 rangs. Ce classement est effectué en fonction de la puissance de chaque contrée, soit le nombre de pays auxquels les ressortissants peuvent accéder avec ou sans visa à leur arrivée.

Selon cette organisation, le passeport algérien est donc situé à la 61e place en 2021. Cela dit, il possède un score de 52 points. Pour faire plus simple, les propriétaires de passeport algérien peuvent seulement entrer dans 14 pays sans visa, contre 38 avec un visa.

Les pays accessibles sans visa pour les Algériens

Il y a 14 pays dans lesquels vous pouvez entrer facilement sans visa si vous êtes titulaire d’un passeport algérien.

Les pays sans visa pour les détenteurs d’un passeport algérien sont le Benin, la Gambie, la Tunisie, la Palestine, le Maroc, le Mali, la Syrie, la Mauritanie, Hongkong, le Dominique, Haïti, la Guinée et l’Équateur ainsi que St Vincent et les grenadines.

Les pays qui exigent un Visa à l’arrivée pour les détenteurs d’un passeport algérien

L’accès à de nombreux pays est conditionné par la possession d’un visa. D’ailleurs, ceci peut représenter un obstacle aux personnes qui souhaitent voyager librement partout.

En effet, l’acquisition de cette approbation peut prendre beaucoup de temps à cause des nombreuses démarches à effectuer. Ainsi, les citoyens ayant un passeport algérien doivent détenir un visa pour pouvoir accéder aux pays suivants.

Notamment, la Bolivie, le Nigéria, la Jordanie, Madagascar, Kenya, Lesotho, Cuba, Guinée-Bissau, Comores, Cap Vert, Cambodge, Malewi, Népal, Gabon, Liban, Djibouti, Ghana, Mozambique, Maurice, Angole, Éthiopie, l’Iran.

Les pays qui exigent un Visa électronique pour les Algériens

Un visa électronique est nécessaire pour entrer dans les pays comme la Zambie, les Émirats arabes unis, le Saint-Kitts-et-Nevis, la Turquie, Singapour, Sud-Soudan, Ouzbékistan, Suriname, Sainte-Hélène.

La possession de ce visa est également requise en Angola, Bahreïn, Australie, Colombie, Djibouti, Albanie, Antigua et Barbuda, Gabon, Côte d’Ivoire, Azerbaïdjan.

Ce n’est pas fini, car cette obligation est aussi valable en Quatar, Géorgie, Losotho, Moldavie, Sao Tomé et Principe, Myanmar, Malawi, Kirghizistan, Montserrat.

Les pays qui exigent un Visa préalable pour les Algériens

On compte au total 150 le nombre de territoires qui requièrent l’obtention de visa pour les voyageurs possédant un passeport algérien.

Dans certains cas, cette obligation peut être levée, notamment pour les personnes qui détiennent un permis de séjour ou d’autres visas.

Les pays suivants sont donc concernés, à savoir l’Autriche, Anguilla, Aruba, Arménie, Bélarus, Belize, Bangladesh, Barbade, Bermudes, Costa Rica, Chili, Chine, Cameroun ou encore le Chad.

D’autres contrées s’ajoutent aussi à cette longue liste, notamment le Danemark, l’El Salvador, Estonie, les iles Féroé et Falkland, la France, Fidji ou la Finlande. Sans oublier, la Slovaquie, l’Afrique du Sud, l’Espagne, la Thaïlande, l’Ukraine, le Royaume-Uni, le Venezuela, le Vietnam ou encore la cité du Vatican.

Notre sélection des meilleurs pays sans visa pour les Algériens

Certes, le passeport algérien n’est pas aussi puissant, toutefois il offre plus de liberté pour voyager sans les contraintes des papiers administratifs. Les pays sans visa pour les Algériens sont : les Palaos, le Cambodge, le Tuvalo, le Yémen et la Jordanie.

Concernant les destinations plus exotiques, vous pouvez choisir la Malaisie, l’Indonésie, l’ile Maurice ou les Maldives.

Voyage en Tunisie : la perle du Maghreb

La Tunisie est l’une des destinations phares des vacanciers en Europe. En effet, il se trouve seulement à 2h de vol de Paris.

Bénéficiant d’un emplacement géographique particulièrement privilégié, elle profite aussi d’un paysage très varié pour s’adapter à tous les gouts des voyageurs. Les amateurs d’histoire y trouveront leur bonheur en parcourant la ville Antique de Carthage qui séduit par ses ruines composées de bloc de marbre datant de plus de 200 ans.

La visite de la capitale Tunis s’impose aussi pour découvrir la Médina qui est l’ancienne ville. Les charmes de ses nombreuses ruelles invitent également à l’exploration pour vous plonger des milliers d’années en arrière.

La ville de Douz assure l’immersion au cœur de la tradition nomade avec son sol désert, ses oasis aux charmes à couper les souffles et ses immenses canyons.

Asie du Sud-Est : Malaisie ou Indonésie

En termes de dépaysement culturel, l’Indonésie est une ile hindouiste, c’est pourquoi il y a des temples un peu partout. La population se rend quotidiennement dans ces lieux pour faire des offrandes.

Par contre, la Malaisie est un pays musulman. Les innombrables mosquées présentes dans le pays diffusent régulièrement des prières. Si vous recherchez des moments reposants, le nord de l’Indonésie est beaucoup plus calme, en plus vous vous retrouverez en pleine nature au milieu de la forêt et des champs de riz.

En Malaisie, il suffit de sortir un peu de Kuala Lumpur pour plus de tranquillité. Si vous avez envie de vacances dans la mer, la Malaisie est très riche en plages avec des eaux translucides et du sable blanc, tout comme l’Indonésie. Dans ce dernier cas, faites attention, car certaines plages sont déconseillées pour la baignade.

La visite des iles : Niué, iles Cook, Haïti et Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Situé en Polynésie, Niue est une ile paradisiaque du Pacifique qui surprend par sa nature verdoyante et presque intacte et les nombreuses activités proposées.

Lorsque vous visitez les iles Cook, n’hésitez pas à tenter l’expérience de la plongée dans le lagon d’Aitutaki pour découvrir les richesses sous-marines. L’exploration des grottes de Makatea à Atiu est aussi un passage incontournable. Haïti est une destination phare avec ses plages à couper le souffle, les forêts, les montagnes et les nombreuses cascades.

Le Saint-Vincent-et-les-Grenadines attire également les touristes grâce à ses plages de rêve dans la côte sud-est, ses monuments religieux et son jardin botanique.

Safari en Afrique : Gambie, Guinée et Mauritanie

Malgré sa superficie réduite, la Gambie, un pays situé à l’ouest de l’Afrique offre la possibilité aux touristes de découvrir des milieux sauvages presque intacts grâce à ses nombreux parcs et réserves.

Si vous passez en Guinée, n’hésitez pas à faire un safari dans la savane du parc national Niokolo Badiar. Ce serait l’occasion de vous rapprocher au plus près des animaux comme les hippopotames et les singes.

Lorsque vous avez envie de vous évader complètement, la Mauritanie est aussi une destination de rêve des vacanciers souhaitant faire du safari. Afin de profiter des activités en plein air, vous pouvez opter pour ces circuits de plusieurs jours.

Amérique Latine : Équateur

L’Amérique du Sud est l’une des meilleures destinations pour vivre une expérience de voyage exceptionnelle. Parmi les régions les plus fascinantes, il y a les Galapagos qui sont situées au large du Pacifique.

Ce sont des îles intégrant des trésors naturels qui sont soigneusement préservés afin que tous les visiteurs puissent en profiter. Si vous êtes amoureux de la nature, vous aurez la chance de contempler les faunes et les flores exceptionnelles dans l’Équateur.

Aussi, ce serait l’occasion de vous familiariser avec les cultures indiennes et de découvrir les bâtiments avec des architectures coloniales qui ont conservé leur charme au fil des années.

Conclusion

L’obtention d’un visa prend beaucoup de temps à cause des différentes procédures à effectuer. Heureusement, de nombreux pays sont accessibles aux personnes ayant un passeport algérien, mais sans visa.

Il suffit de consulter les offres disponibles sur internet pour prévoir vos futures vacances dans le pays de votre choix.