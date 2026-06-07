L’Italie et la Tunisie, un lien méditerranéen qui se renforce au fil des années

L’Italie et la Tunisie renforcent leur partenariat stratégique face aux défis géopolitiques et économiques en Méditerranée.

À l’occasion du 80e anniversaire de la République italienne,ration historique, marquée par 70 ans de relations diplomatiques en 2026. l’ambassadeur Alessandro Prunas a souligné l’importance de cette coopé

Un partenariat stratégique en évolution

Face aux tensions géopolitiques croissantes et aux mutations économiques en Méditerranée, l’Italie s’efforce de renforcer son partenariat avec la Tunisie.

Les défis communs, tels que la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient, nécessitent une coopération accrue pour assurer la stabilité régionale.

L’Italie adopte une approche globale en matière de migration, axée sur le développement économique et la lutte contre les réseaux criminels, avec la Tunisie comme partenaire clé.

Cette collaboration vise à promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région, tout en répondant aux enjeux migratoires et sécuritaires actuels.

Une relation historique et culturelle profonde

L’Italie et la Tunisie partagent une histoire riche, marquée par la reconnaissance italienne de l’indépendance tunisienne en 1956.

Cette année, les deux pays célèbrent 70 ans de relations diplomatiques, soulignant l’importance de leur partenariat.

Les initiatives culturelles et archéologiques, telles que l’exposition « Magna Mater entre Zama et Rome », illustrent la profondeur de leurs liens historiques.

Ces collaborations culturelles renforcent les relations humaines entre les deux nations, ancrées dans une histoire méditerranéenne commune.

Elles témoignent d’une volonté partagée de préserver et valoriser un patrimoine culturel qui unit les deux rives de la Méditerranée.

Coopération économique et énergétique : un avenir prometteur

L’Italie se positionne comme un partenaire commercial majeur de la Tunisie, avec plus de mille entreprises italiennes actives dans divers secteurs.

Cette présence économique renforce les liens entre les deux pays et ouvre la voie à de nouvelles opportunités d’investissement.

En parallèle, la Tunisie joue un rôle crucial dans l’architecture énergétique euro-méditerranéenne, avec des projets comme ELMED et Medlink, qui visent à renforcer les interconnexions énergétiques.

Le Plan Mattei pour l’Afrique propose un modèle de partenariat innovant, axé sur des investissements créateurs de valeur.

Ce plan inclut un programme de conversion de dette pour la Tunisie, destiné à financer des projets d’infrastructures et de transition écologique.

L’ambassadeur souligne que l’avenir de la Méditerranée repose sur une coopération renforcée entre Rome et Tunis, face aux défis communs.