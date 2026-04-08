L’Italie se tourne vers le port d’Annaba pour une cargaison massive de 22.000 tonnes d’acier

L’Entreprise portuaire d’Annaba orchestre une opération majeure de chargement de 22.000 tonnes de billettes d’acier produites par Algerian Qatar Steel (AQS), destinées à l’Italie.

Cette initiative, soutenue par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, s’inscrit dans une volonté d’améliorer les services portuaires et de renforcer la compétitivité du produit algérien sur les marchés internationaux.

Chargement massif d’acier pour l’Italie au port d’Annaba

La société Algerian Qatar Steel (AQS) a entamé une opération majeure de chargement de 22.000 tonnes de billettes d’acier au port d’Annaba, destinées à l’exportation vers l’Italie.

🚨 من عنابة إلى إيطاليا.. شحن 22 ألف طن من قضبان الصلب « الجزائرية » في عملية تصدير ضخمة 🇩🇿🚢🇮🇹 في خطوة تؤكد تصاعد وتيرة الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات، باشرت مؤسسة ميناء عنابة، تنفيذ عملية شحن كبرى لـ 22 ألف طن من قضبان الصلب لفائدة « الشركة الجزائرية القطرية للصلب » (AQS)،… pic.twitter.com/Go48F8aYqz — 🇩🇿 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) April 8, 2026



Cette initiative, qui a débuté mardi, est le fruit des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, visant à améliorer les services portuaires et soutenir les exportateurs hors hydrocarbures.

Cette opération revêt une importance particulière pour les relations commerciales entre l’Algérie et l’Italie. Elle illustre également la capacité du port d’Annaba à contribuer à l’économie nationale et à renforcer la compétitivité du produit algérien sur les marchés internationaux, notamment dans le domaine de la sidérurgie.

Le soutien du ministère de l’Intérieur à cette initiative

Le ministre Saïd Sayoud a joué un rôle crucial dans la réalisation de cette opération d’exportation. Ses directives ont permis d’améliorer les services dans les ports nationaux, facilitant ainsi le processus d’exportation pour les opérateurs économiques actifs hors hydrocarbures.

En fournissant le soutien et l’accompagnement nécessaires, il a contribué à mettre en œuvre la stratégie du Groupe des services portuaires (Serport).

Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’accroître la contribution des ports algériens à l’économie nationale et de renforcer leur compétitivité sur les marchés internationaux.

Le port d’Annaba, un acteur clé de l’économie nationale !

L’Entreprise portuaire d’Annaba a joué un rôle déterminant dans cette opération. Elle a mobilisé toutes ses ressources, humaines et matérielles, pour assurer le bon déroulement du chargement des 22.000 tonnes de billettes d’acier. Cette initiative témoigne de son engagement à soutenir les exportations nationales hors hydrocarbures.

Cette opération illustre également la capacité du port d’Annaba à renforcer la compétitivité du produit algérien sur les marchés internationaux, notamment dans le domaine de la sidérurgie. Ainsi, le port d’Annaba confirme sa place en tant qu’acteur majeur de l’économie nationale.