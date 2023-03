L’italien Eni bénéficie de l’acquisition des activités de British Petroleum en Algérie

Le groupe énergétique italien Eni vient d’annoncer la clôture de l’opération d’acquisition des activités de British Petroleum en Algérie. Cette transaction, qui a été approuvée par les autorités nationales et antitrust compétentes, va permettre à Eni d’augmenter sa production de 130 000 barils équivalent pétrole par jour dès 2023 et de renforcer sa position en tant que principale entreprise énergétique internationale opérant dans ce pays.

Annonce de l’opération le début du mois de septembre 2022

En septembre 2022, Eni avait annoncé son intention d’acquérir les activités de BP en Algérie, notamment ses deux concessions de production de gaz In Amenas et In Salah. Les actifs concernés avaient produit 11 milliards de m3 de gaz et 12 millions de barils de condensats et GPL en 2021.

Renforcement de la présence d’Eni en Algérie

Cette transaction aura une grande valeur stratégique pour contribuer aux besoins en gaz de l’Europe, puisque Eni relèvera sa production d’environ 130 000 barils équivalent pétrole par jour en 2023. Ce renfort de présence sera particulièrement utile pour l’Algérie, pays producteur de gaz et partenaire clé de Eni. La société italienne disposera ainsi d’un portefeuille conséquent de ressources en Algérie, constitué de :

Deux concessions de production de gaz In Amenas et In Salah

Une participation dans le projet Gassi Touil, dont la date de démarrage est prévue pour le milieu de 2023.

Une participation dans le projet Algeria Deep Offshore Sud (ADOS)

Enfin, Eni continuera à explorer les perspectives de nouveaux investissements liés à la production, au raffinage et à l’exportation, afin de profiter pleinement des opportunités que présente le potentiel inexploité du bassin onshore et offshore algérien.

