Livres scolaires en Algérie – Le ministère permet de les acquérir facilement (Info officielle)

La rentrée scolaire signifie également tracas pour les parents. A quelques mois du retour des élèves sur les bancs des établissements pour l’année 2022-2023, le ministre de l’Education nationale apporte déjà une solution relative à l’acquisition des manuels scolaires. Il apporte, en plus, des précisions à ce sujet.

Le problème de l’acquisition des livres scolaires en Algérie

Les manuels scolaires jouent un rôle important dans le succès de l’éducation ainsi que la réussite de l’enfant. Toutefois, l’achat de ces livres, pourtant obligatoires, n’est pas toujours facile pour tous les parents d’élèves. Beaucoup d’entre eux doivent, d’ailleurs, réunir le plus d’argent possible en très peu de temps pour pouvoir les acheter pour leurs enfants.

Le ministre de l’Education Abdelhakim Belabed a donc décidé de faciliter l’acquisition de ces matériels scolaires. Il s’est prononcé à ce sujet pendant un séminaire national organisé pour l’examen des dossiers de la rentrée scolaire.

Le Ministre de l’Education nationale algérienne facilite l’achat des livres scolaires

Abdelhakim Belabed et son département apportent de nouvelles solutions d’acquisition compte tenu de la nécessité des manuels scolaires et des difficultés rencontrées par les parents des élèves durant leur achat. Il a en premier temps affirmé que plusieurs points de ventes sont désormais ouverts à cet effet. Ils se localisent au sein des établissements scolaires et des expositions.

En ce qui concerne le prix, le ministre de l’Education algérienne a souligné qu’il n’y aura aucune augmentation cette année.

Enfin, la solution innovante proposée par ces autorités aux parents d’élèves est la possibilité d’achat via une plateforme numérique avec paiement par carte Edahabia. Mis à part cela, la solution de paiement informelle via Hawala postale et le paiement habituel sont aussi envisageables. D’autant plus, Belabed n’a également pas manqué de rapporter l’installation de 1468 bibliothèques dans toute l’Algérie.