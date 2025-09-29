Logitrans s’apprête à révolutionner le transport dans le Grand Sud avec 400 attelages inédits en 2025

Préparez-vous à découvrir une nouvelle ère du transport dans le Grand Sud. Logitrans, acteur majeur de l’industrie du transport, est sur le point de bouleverser les codes avec une innovation sans précédent.

En effet, l’entreprise s’apprête à déployer 400 attelages inédits qui promettent de transformer radicalement notre façon de voyager et de transporter des marchandises. Restez connectés pour en savoir plus sur cette révolution imminente qui marquera l’année 2025.

Logitrans renforce sa flotte avec l’acquisition de 400 nouveaux attelages

Le Groupe Logitrans, dirigé par M. Salem Salhi, a récemment annoncé son intention d’augmenter la capacité de sa flotte en acquérant 400 nouveaux attelages, comprenant des camions et des citernes. Cette initiative, qui nécessite un investissement de 12 milliards de dinars, vise à améliorer le service de transport dans le Grand Sud.

Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de développement de la logistique nationale, répondant ainsi aux besoins croissants du pays en matière de transport de marchandises.

Partenariat avec Naftal pour une couverture optimale du Grand Sud

Logitrans a conclu un accord stratégique avec Naftal, garantissant un approvisionnement régulier et sécurisé des régions les plus reculées du Grand Sud. Cette collaboration renforce la mission de Logitrans d’assurer une couverture logistique complète sur l’ensemble du territoire algérien.

Par ailleurs, l’entreprise participe activement à des projets majeurs dans le Sud, notamment le projet Baladna et la ligne ferroviaire Gara Djebilet Tindouf Béchar. Ces initiatives témoignent de l’engagement de Logitrans à soutenir le développement économique et social des régions éloignées, tout en renforçant sa position de leader dans le secteur du transport et de la logistique.

Logitrans : une croissance soutenue par des investissements massifs

En vue de soutenir sa croissance, Logitrans a injecté plus de 8 milliards de dinars dans l’acquisition de moyens de transport et plus de 6 milliards dans le développement d’infrastructures.

Ces investissements ont permis à l’entreprise de transporter plus de 4 millions de tonnes de marchandises en 2023 et plus de 5 millions en 2024. Selon M. Salhi, ces efforts devraient se traduire par un chiffre d’affaires de 10,5 milliards de dinars en 2025, contre 9,2 milliards en 2024. Pour accompagner cette expansion, Logitrans prévoit également de recruter et de former des chauffeurs pour les 400 nouveaux attelages.