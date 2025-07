Loi pour la sauvegarde des animaux errants : Découvrez les détails clés du projet récemment adopté

La protection des animaux errants est un sujet qui suscite de plus en plus d’intérêt et de préoccupations. Face à cette réalité, une nouvelle loi vient d’être adoptée pour leur sauvegarde. Cette législation, fruit d’un long processus de réflexion et de débats, vise à améliorer le sort de ces créatures souvent laissées pour compte. Dans cet article, nous allons vous présenter les points clés de ce projet de loi récemment adopté.

Vous découvrirez ainsi les nouvelles mesures envisagées pour protéger les animaux errants et comment elles pourraient changer la donne dans notre société. Restez avec nous pour en savoir plus.

Adoption du projet de loi n°19.25 pour la protection des animaux errants par le gouvernement marocain

Le Conseil de gouvernement marocain a approuvé le projet de loi n°19.25, visant à protéger les animaux errants et à prévenir les risques qu’ils peuvent poser. Présenté par Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, ce projet intervient dans un contexte d’augmentation du nombre d’animaux errants, constituant un défi majeur nécessitant une intervention urgente de l’État.

Les conséquences directes sur la santé publique et la tranquillité sont au cœur des préoccupations, tout comme la transmission de maladies infectieuses graves et la cause d’accidents de circulation.

Les dangers liés à la prolifération des animaux errants

La présence croissante d’animaux errants dans les espaces publics pose un problème de santé publique et de sécurité. Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, a souligné que ces animaux sont une source inquiétante de transmission de maladies infectieuses graves.

De plus, ils sont souvent à l’origine d’accidents de circulation et d’agressions contre des individus. Le projet de loi vise également à protéger ces animaux des maladies et des risques auxquels ils sont exposés, en assurant leur prise en charge dans des conditions appropriées.

Un cadre juridique pour la protection des animaux errants et la sécurité des citoyens

Le texte de loi n°19.25 ambitionne d’instaurer un équilibre entre la protection des animaux errants et la sécurité des citoyens. Il vise à garantir une prise en charge adéquate des animaux, tout en les protégeant contre les maladies et les risques auxquels ils sont exposés.

Ce cadre juridique s’appuie sur diverses expériences comparatives et suit les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). Ainsi, il permettra non seulement de préserver la sécurité publique, mais aussi de veiller au bien-être des animaux errants, notamment les chiens, en assurant leur protection et leur prise en charge.