Lois et responsabilités : L’urgence de l’appel à l’action de Saïed pour 2025

Face à l’urgence des défis actuels, le président tunisien Kais Saïed lance un appel à l’action pour une réforme profonde des lois et responsabilités. Cet article explore les enjeux de cette initiative ambitieuse, qui vise à répondre aux attentes d’une population en quête de changement. Quels sont les principaux axes de cette réforme ? Comment Saïed compte-t-il mobiliser la société civile et les institutions pour atteindre ses objectifs ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre, en analysant les différentes facettes de cet appel à l’action.

Rencontre constructive entre le Président Kaïs Saïed et la Première ministre Sarra Zaafrani Zenzeri

Le 9 juin 2025, une réunion cruciale a eu lieu au Palais de Carthage entre le Président tunisien, Kaïs Saïed, et la Première ministre, Sarra Zaafrani Zenzeri. Au cœur des discussions : l’efficacité opérationnelle des institutions et entreprises publiques ainsi que l’examen de divers projets de lois.

Le Président Saïed a souligné l’importance d’une mise en œuvre responsable des textes juridiques par les acteurs concernés, pour le bénéfice de l’administration et de ses usagers.Il a également exprimé son engagement à surveiller de près le fonctionnement de plusieurs services publics, une responsabilité normalement dévolue aux autorités compétentes à tous les niveaux.

La responsabilité et le dévouement, clés de l’application des textes juridiques

Le Président Saïed a réitéré l’importance cruciale du sens de la responsabilité et du dévouement dans l’application des lois. Il a souligné que les textes juridiques ne prennent leur véritable valeur que lorsqu’ils sont appliqués avec rigueur et engagement par ceux qui en ont la charge.

Par ailleurs, il a fait part de son implication personnelle dans le suivi du fonctionnement de divers services publics, une mission généralement attribuée aux autorités compétentes à tous les échelons. Cette démarche témoigne de sa volonté de garantir un service public efficace et au service des citoyens.

Le service aux citoyens : un devoir sacré pour tout responsable

Le Président Saïed a insisté sur le fait que servir les citoyens est une obligation sacrée pour chaque responsable. Il a souligné que la valeur d’un texte juridique ne réside pas uniquement dans son existence, mais également dans l’engagement et la responsabilité de ceux qui sont chargés de sa mise en œuvre.

Cette déclaration met en lumière l’importance de l’application rigoureuse des lois pour garantir un service public efficace et centré sur le citoyen. Elle rappelle également que chaque acteur du système juridique a un rôle crucial à jouer pour assurer le respect des droits des citoyens et le bon fonctionnement de l’administration.