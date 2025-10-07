L’ONU salue l’incroyable alliance avec le Maroc dans la lutte antiterroriste, une collaboration qui surprend par sa constance

L’ONU a récemment salué l’alliance inébranlable avec le Maroc dans la lutte antiterroriste. Le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (UNOCT) a souligné l’importance de ce partenariat, qui a permis de renforcer la sécurité régionale et les capacités antiterroristes en Afrique depuis l’inauguration du bureau de l’UNOCT à Rabat il y a cinq ans.

1000 Fonctionnaires formés Grâce à la coopération maroco-onusienne, plus de 1000 cadres africains ont bénéficié d’une formation spécialisée.

Un partenariat solide pour une sécurité renforcée

L’Office des Nations Unies contre le terrorisme (UNOCT) a salué son partenariat « continu » avec le Maroc, un pilier essentiel pour renforcer la sécurité régionale et les capacités antiterroristes en Afrique. Cette déclaration a été faite lors du cinquième anniversaire de l’inauguration du Bureau du programme de l’UNOCT à Rabat.

La formation dispensée à Rabat m’a permis d’acquérir des compétences pratiques et une meilleure compréhension des réseaux terroristes. C’est une expérience précieuse qui renforce la coopération entre nos pays.

Amina, 38 ans, responsable de la sécurité intérieure au Sénégal

Depuis son ouverture en 2020, ce bureau, en collaboration avec le Maroc, a réalisé des avancées significatives dans la formation sur mesure à la lutte antiterroriste, bénéficiant à plus de 1000 fonctionnaires de 34 États membres africains.

Des réalisations concrètes pour une Afrique plus sûre

Le Bureau du Programme de l’UNOCT à Rabat a joué un rôle crucial dans le renforcement des capacités nationales des États africains. Il a favorisé le partage des connaissances et des compétences, promu les meilleures pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et facilité la coopération régionale.

Élément clé Bureau de Rabat Autres initiatives régionales Année de création 2020 Variable selon les régions Objectif principal Formation et coordination antiterroriste en Afrique Lutte antiterroriste nationale Portée géographique 34 pays africains Souvent limitée à un seul pays Soutien institutionnel ONU + Maroc Partenaires bilatéraux Résultat majeur Plus de 1000 agents formés Coopérations ponctuelles

Il a également organisé quatre éditions de la Réunion de haut niveau des chefs d’agences antiterroristes, connue sous le nom de Plateforme de Marrakech. Ces initiatives ont contribué à une meilleure coordination entre les entités des Nations Unies et les partenaires internationaux, garantissant ainsi des résultats efficaces et durables.

Un engagement mutuel pour une lutte efficace contre le terrorisme

L’UNOCT a travaillé en étroite collaboration avec le Maroc pour renforcer la coordination avec les entités des Nations Unies et les partenaires internationaux. Cette coopération a permis d’assurer des résultats durables et efficaces dans la lutte contre le terrorisme.

Le Bureau de l’UNOCT à Rabat a également soutenu la mise en place de programmes nationaux antiterroristes et la formation spécialisée des forces de l’ordre et du renseignement. En 2020, un accord historique a été signé entre le Maroc et les Nations Unies pour l’établissement du premier Bureau Programme de l’UNOCT pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique à Rabat.