L’Opep+ augmente doucement la production de pétrole, une pause se profile à l’horizon 2026

Face à une possible surabondance du marché pétrolier, l’Opep+ a décidé de modérer sa production.

2.9 M Barils par jour Depuis avril, la production de l’Opep+ a augmenté de 2,9 millions de barils quotidiens avant d’être ralentie.

Après une hausse de près de 2,9 millions de barils par jour depuis avril, l’organisation prévoit une légère augmentation pour décembre 2025 avant une suspension durant le premier trimestre 2026.

Cette stratégie intervient dans un contexte de sanctions occidentales contre la Russie, membre influent de l’Opep+.

L’Opep+ modère sa production : une stratégie prudente face à un marché incertain

Face à un marché pétrolier mondial incertain, l’Opep+ a opté pour une approche prudente en ajustant légèrement à la hausse sa production de pétrole en décembre 2025.

😱¡Aumenta el precio del barril de #petróleo!📈

tras el anuncio de que la #OPEP pausará las subidas de producción a partir del primer trimestre de 2026 pic.twitter.com/eqbBHVvZLF — XTB Latinoamérica (@XTBLatam) November 3, 2025



Cette décision intervient dans un contexte où le groupe craint un excédent d’offre sur le marché.

Depuis avril dernier, l’Opep+, qui regroupe les pays de l’Opep, la Russie et plusieurs autres producteurs, avait augmenté ses objectifs de production de près de 2,9 millions de barils par jour.

Cela représente environ 2,7% de la demande mondiale. Cependant, devant les signes d’une possible surabondance, l’Opep+ a décidé de suspendre toute augmentation de production au premier trimestre 2026, ralentissant ainsi le rythme des hausses initiées depuis octobre.

OPEP+ suspend l’augmentation de la production de pétrole après décembre — CGTN Français (@CGTNFrancais) November 2, 2025

Sanctions occidentales contre la Russie : quel impact sur la stratégie de l’Opep+ ?

La stratégie de l’Opep+ est mise à l’épreuve par les sanctions occidentales imposées à la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine.

Ces mesures, ciblant notamment Rosneft et Lukoil, deux géants pétroliers russes, pourraient entraver la capacité de la Russie à augmenter sa production.

L’Opep+ cherche à consolider sa position face à ses concurrents, en particulier les producteurs américains.

Cependant, ces sanctions ajoutent une couche d’incertitude à un marché déjà instable, obligeant le groupe à naviguer avec prudence dans ce contexte complexe.

Pause hivernale dans la production de pétrole : une tradition respectée par l’Opep+

En décembre, huit pays membres de l’Opep+ (Arabie saoudite, Russie, Émirats arabes unis, Irak, Koweït, Oman, Kazakhstan et Algérie) ont décidé d’augmenter leurs objectifs de production de 137 000 barils par jour, comme ils l’avaient fait en octobre et novembre.



Cette augmentation s’inscrit dans une stratégie de réponse à la demande mondiale. Cependant, ces pays ont choisi de suspendre les augmentations de production pour janvier, février et mars 2026.

Cette pause hivernale est une tradition, car cette période correspond généralement à un ralentissement de la demande de pétrole. L’Opep+ avait déjà adopté des décisions similaires lors des années précédentes.