Lourd bilan des incendies : Découvrez le nombre de morts et de blessés – Plusieurs enfants en font partie

Les pertes humaines et matérielles s’alourdissent au fil des jours. Depuis le mois de juin dernier, des incendies n’ont cessé de se propager sur le territoire, causant plusieurs dégâts sur leurs passages. Les dommages sont comptés en plusieurs hectares de forêts, d’animaux et d’habitations.

L’Est du pays regroupe les régions les plus touchées, la ville d’El tarf, de Souk Ahras, Sétif et bien d’autres déplorent plusieurs morts et blessés. En effet, la région d’El Tarf dénombre plus d’une vingtaine d’incendies, qui peinent à être maîtrisés malgré la forte mobilisation des agents des unités compétentes.

La protection civile a déployé plus de 700 agents, tandis que la DGF a envoyé plus de 200 agents et saisonniers sur le terrain pour maîtriser la propagation de ce brasier. À ce jour, une dizaine d’incendies ont été maîtrisés dans la région.

Le bilan de ce jeudi 18 août, fait état de 37 morts, dont 30 sont comptabilisés dans la même région d’El Tarf, parmi eux, 13 des victimes étaient des enfants. Les 7 autres morts sont enregistrés dans la ville de Souk Ahras (5) et à Sétif (2).

Le nombre de blessés est lui aussi en hausse, 183 personnes auraient été blessés selon le même bilan. La ville d’El Tarf reste toujours la plus touchée avec 161 personnes blessées dont 21 en soins intensifs.

Le gouvernement a tenu à faire part de quelques mots de soutien, en adressant ses condoléances aux familles des victimes. Il entend, par ailleurs, mobiliser tous les moyens matériels et humains disponibles pour venir en aide à toutes les villes touchées par cette tragédie.

Pour le moment, l’origine de ces feux de forêt n’a pas encore été établie. Les enquêtes en cours permettront d’en révéler les causes.