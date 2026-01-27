L’UACC s’accorde enfin sur son plan d’action et son budget pour 2026, un pas décisif vers l’avenir

L’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) a récemment tenu ses Assemblées Générales à Casablanca, marquant une étape importante pour l’avenir de l’industrie de la communication au Maroc.

Avec un accord unanime sur les résolutions proposées et une vision claire pour l’avenir, l’UACC s’engage à relever les défis du secteur et à renforcer son rôle de référent dans le domaine.

Une assemblée générale cruciale pour l’avenir de la communication au Maroc

L’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) a récemment organisé à Casablanca une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur des sujets clés tels que la gouvernance, la structuration et l’avenir de l’industrie de la communication au Maroc.

Les membres ont unanimement approuvé les rapports, résolutions et décisions présentés lors de ces assemblées.

Le président de l’UACC, Hassan Rouissi, a souligné l’importance de faire de l’UACC le référent incontournable du secteur de la communication au Maroc.

Il a rappelé que cela nécessite de fédérer ses acteurs, de structurer son écosystème et de positionner la communication comme un levier de croissance, d’influence et d’innovation.

La vision du Président de l’UACC pour le futur

Hassan Rouissi, président de l’UACC, envisage un avenir où l’Union serait le pilier central de la communication au Maroc.

Il aspire à rassembler les acteurs du secteur, à organiser son écosystème et à faire de la communication un moteur de croissance, d’influence et d’innovation.

Cette vision s’inscrit dans un contexte de marché exigeant, marqué par une fragmentation du secteur, une pression économique accrue sur les agences et une transformation rapide des modèles économiques.

Malgré ces défis, l’UACC reste déterminée à apporter des solutions concrètes et opérationnelles à ses membres.

L’UACC : un acteur engagé face aux défis structurels du marché !

Face à ces défis structurels, l’UACC s’est engagée à fournir des solutions concrètes et opérationnelles à ses membres.

Cette détermination a été mise en évidence lors de l’approbation unanime des comptes de l’exercice 2025 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire.

De plus, l’UACC a joué un rôle actif lors des premières Assises Nationales de la Publicité en 2025, contribuant ainsi à la structuration du secteur publicitaire marocain.

Cet engagement témoigne de la volonté de l’UACC d’être un acteur clé dans le développement de l’industrie de la communication au Maroc.