L’UE veut consolider davantage un partenariat énergétique avec l’Algérie – Voici le plan d’action

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a confirmé que l’UE souhaitait développer son partenariat énergétique avec l’Algérie. En effet, l’Algérie est le premier exportateur africain de gaz naturel et joue un important rôle dans la diversification des approvisionnements énergétiques européens, notamment vis-à-vis de la Russie. Cependant, le conflit en Ukraine rappelle encore une fois l’importance de la stabilité des sources d’approvisionnement et de la sécurité énergétique. Dans ce contexte, l’objectif général de cette plan est donc de proposer un cadre clair qui permettrait d’accroître le partenariat entre l’UE et l’Algérie dans les domaines de l’énergie et de la sécurité.

Actions stratégiques prioritaires

La première étape consiste à définir des mesures concrètes pour améliorer le partenariat énergétique entre l’UE et l’Algérie. A cet égard, l’accent devrait être mis sur :

La mise en place d’un dialogue permanent et constructif pour encourager les initiatives visant à promouvoir les activités communes et à renforcer la coopération;

La mise en place d’un dialogue permanent et constructif pour encourager les initiatives visant à promouvoir les activités communes et à renforcer la coopération; La mise en œuvre de plans d’investissement à court et à long terme pour encourager les investissements européens dans le secteur des énergies renouvelables ;

La mise en œuvre de plans d’investissement à court et à long terme pour encourager ; La facilitation des transferts de technologie et de connaissances entre l’UE et l’Algérie;

La facilitation des transferts de technologie et de connaissances entre l’UE et l’Algérie; La création de conditions propices à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles.

Une autre action essentielle consiste à élaborer des mécanismes juridiques et financiers appropriés, ce qui comprendrait notamment :

La conclusion d’accords bilatéraux pour réglementer les relations commerciales et fournir des incitations aux investisseurs privés;

La conclusion d’accords bilatéraux pour réglementer les relations commerciales et fournir des incitations aux investisseurs privés; La mise en place de structures ad hoc pour faciliter les investissements directs et garantir la protection des intérêts des investisseurs;

La mise en place de structures ad hoc pour faciliter les investissements directs et garantir la protection des intérêts des investisseurs; La création d’une banque dédiée au financement des projets énergétiques conjoints.

🇩🇿| L’Algérie peut électrifier l’Europe et l’Afrique avec son énergie solaire..avec seulement 14 % de toute l’énergie solaire dont bénéficie la surface Saharienne

Le projet «Desertec», mis en veilleuse depuis 2014.. POURQUOI? https://t.co/unspEknvA6 — Farid Benamer-B (@faridbbf) March 3, 2023

Etapes concrètes pour mener à bien le plan

Pour atteindre ces objectifs, l’UE et l’Algérie se sont engagées à travailler ensemble pour mettre en place une feuille de route permettant d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. A cet égard, les équipes conjointes devront évaluer et élaborer :

Des stratégies de financement innovantes pour promouvoir des investissements à long terme;

Des stratégies de financement innovantes pour promouvoir des investissements à long terme; Des outils et des structures institutionnelles à mettre en œuvre pour garantir des investissements sûrs;

Des outils et des structures institutionnelles à mettre en œuvre pour garantir des investissements sûrs; Des moyens de veiller à une transparence satisfaisante dans le processus de prise de décision et d’attribution des projets;

Des moyens de veiller à une transparence satisfaisante dans le processus de prise de décision et d’attribution des projets; Des méthodologies pour favoriser une collaboration internationale efficiente et efficace.

En outre, les parties devront tenir compte des normes et des réglementations existantes en matière de sécurité et de responsabilité sociale et environnementale. Elles doivent également s’assurer que leurs actions conduisent à un développement durable et à une croissance économique durable.

#ENERGIE tandis que l’🇪🇺#Europe s’enfonce dans une crise énergétique ,l’🇮🇹#Italie s’est dotée d’une indépendance énergétique envers 🇺🇸et 🇷🇺en signant un accord importation gaz avec l’🇩🇿#Algerie puis contrat exploration hydrocarbure avec la 🇱🇾#Libye ⁦@GiorgiaMeloni⁩ pic.twitter.com/gfDq95nfQv — HUGUES MARGANNE (@huguesmarganne) January 28, 2023

Calendrier du plan d’action

Les principales étapes du déploiement du plan d’action devraient être les suivantes :

La mise en œuvre des mesures concrètes pour améliorer le partenariat énergétique a commencé en 2022. Entre 2022 et 2023, des investissements européens significatifs seront faits pour développer les énergies renouvelables. En 2023, le plan d’action sera en phase finale et les résultats attendus auront été obtenus.

Le plan d’action représenterait ainsi un engagement stratégique de l’UE et de l’Algérie pour promouvoir des politiques cohérentes et efficaces et renforcer leurs partenariats énergétiques. Il s’agirait d’une occasion unique de profiter d’un large spectre de possibilités et de stimuler la croissance et la compétitivité des deux pays.

Sources