Lufthansa fait décoller les prix vers l’Algérie avec une offre low-cost inédite

Dès le 28 avril 2026, Lufthansa déploie un nouveau tarif, l’Economy Basic, sur ses vols court et moyen-courriers.

Cette formule simplifiée, offrant un service de base à prix réduit, concernera plusieurs lignes du réseau, dont les liaisons vers et depuis l’Algérie. Les premiers voyages sous ce nouveau régime sont prévus pour le 19 mai 2026.

« Economy Basic » : Lufthansa lance une nouvelle offre low-cost

À partir du 28 avril 2026, Lufthansa introduit un nouveau tarif sur ses vols court et moyen-courriers. Baptisée « Economy Basic« , cette offre propose un billet à prix réduit avec un service de base, incluant uniquement un article personnel. Cette formule plus simple est conçue pour les voyageurs recherchant une option économique sans extras.

https://t.co/gcESG8UBkQ New Economy Basic entry-level fare complements existing offerings. Gradual rollout at Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines, and Air Dolomiti. pic.twitter.com/Q5fbT0GSxc — Tourism Today News (@ttnews_official) April 27, 2026



Les voyageurs souhaitant ajouter des bagages supplémentaires peuvent le faire lors de la réservation, moyennant des frais supplémentaires. Ce modèle permet à Lufthansa de proposer un tarif initial plus bas, tout en offrant aux passagers la flexibilité d’ajouter des services selon leurs besoins.

Application de la nouvelle grille tarifaire

Les premiers vols concernés par cette nouvelle offre « Economy Basic » seront opérationnels à partir du 19 mai 2026. Cette modification tarifaire s’étend à plusieurs lignes du réseau Lufthansa, y compris les liaisons vers et depuis l’Algérie. Les trajets entre l’Europe et l’Algérie sont notamment inclus dans ce changement.

Il est important de noter que cette nouvelle structure tarifaire sera progressivement intégrée dans le système de réservation pour ces itinéraires. Ainsi, les voyageurs auront plus de choix en termes de services et de coûts lors de la réservation de leurs vols.

Une offre économique structurée en quatre niveaux

Lufthansa a réorganisé son offre économique en quatre niveaux distincts, chacun proposant un ensemble de services spécifiques. Le tarif Economy Light, par exemple, a été modifié pour permettre la modification d’une réservation contre des frais supplémentaires, offrant ainsi plus de flexibilité aux voyageurs.

Le coût final du billet dépendra des options choisies lors de la réservation. Cette nouvelle structure tarifaire sera progressivement mise en place pour les voyages à partir du 19 mai 2026, offrant une plus grande variété de choix aux passagers.