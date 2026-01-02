L’unité Tunisie-Algérie défie les tentatives de division, une fraternité qui résiste au temps

Le Président algérien, Abdelmajid Tebboune, a récemment souligné l’importance des liens solides entre l’Algérie et la Tunisie, tout en mettant en garde contre les tentatives de discorde.

Il a insisté sur le respect mutuel de la souveraineté et a exprimé un soutien indéfectible à la Tunisie et à son président, Kaïs Saïed.

La solidité des liens algéro-tunisiens face aux tentatives de discorde

Le Président algérien, Abdelmajid Tebboune, a récemment souligné la force des relations entre l’Algérie et la Tunisie.

Il a mis en garde contre toute tentative de créer des tensions entre les deux nations, dénonçant l’exploitation d’esprits étroits à cette fin.

Dans son discours devant le Parlement, il a insisté sur l’échec inévitable de telles manœuvres, compte tenu de la profondeur des liens historiques et humains qui unissent ces deux pays.

Il a également rappelé que la sécurité de l’Algérie et celle de la Tunisie sont indissociables, dans une vision de solidarité et de respect mutuel.

Sécurité et souveraineté, les piliers indissociables de l’unité algéro-tunisienne

Abdelmajid Tebboune a réitéré l’indissociabilité de la sécurité algérienne et tunisienne. Il a affirmé que la quiétude de l’un des deux pays s’étend naturellement à l’autre, illustrant ainsi une vision basée sur la solidarité et le respect mutuel.

Le Président algérien a également souligné le respect inébranlable de son pays pour la souveraineté tunisienne.

Il a précisé que l’Algérie n’a jamais empiété sur les affaires internes de la Tunisie, renforçant ainsi l’idée d’une fraternité respectueuse entre les deux nations.

Qui sont ceux qui cherchent à affaiblir la fraternité algéro-tunisienne ?

Tebboune a mis en garde contre les tentatives visant à « détruire le lien fraternel » entre l’Algérie et la Tunisie. Selon lui, ces manœuvres ont pour objectif de déstabiliser toute la région.

Il a exprimé un soutien sans équivoque à la Tunisie et à son Président, Kaïs Saïed, affirmant que toute atteinte à la Tunisie est une attaque contre l’Algérie elle-même.