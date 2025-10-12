L’urgence écologique à Gabès, Saïed réclame des actions immédiates et punitives pour sauver la ville

Face à l’urgence écologique qui sévit à Gabès, le président tunisien Kaïs Saïed prend les devants. Entre réparations urgentes d’une usine polluante et élaboration d’une stratégie globale pour mettre fin aux catastrophes environnementales, Saïed affiche une détermination sans faille.

On vit avec la peur constante de respirer un air pollué. Ce n’est pas une vie normale. On attend des actes concrets.
Houda, 39 ans, habitante de Gabès

Aucune tolérance pour les pollueurs, promet-il, tout en envisageant une Tunisie verte. Découvrez comment le président compte sauver la ville de Gabès, véritable richesse de la Tunisie !

Une intervention présidentielle pour sauver Gabès : Quels sont les enjeux ?

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment convoqué une réunion d’urgence avec Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, et Habib Abid, ministre de l’Environnement.

L’objectif principal était de discuter de la situation critique à Gabès, où l’usine d’acide phosphorique du Groupe chimique tunisien est confrontée à des problèmes majeurs.

Des fuites de gaz et le non-respect des tests techniques requis ont été signalés sur le site.


Le président Saïed a insisté sur la nécessité d’une intervention rapide pour résoudre ces problèmes et prévenir toute catastrophe environnementale.

Une stratégie globale pour mettre fin aux catastrophes environnementales : est-ce possible ?

Face à l’urgence, le président Saïed a souligné la nécessité d’une stratégie globale pour éradiquer ces désastres écologiques. Il a rappelé le plan proposé par les jeunes de Gabès il y a plus de dix ans, qui pourrait servir de modèle pour les actions futures.

Il a également affirmé qu’il n’y aurait aucune tolérance pour ceux qui ne respectent pas leurs obligations. Cette déclaration forte montre sa détermination à protéger l’environnement et à faire respecter les normes en vigueur.

Gabès, un symbole de la lutte pour une Tunisie verte !

Le président Saïed envisage une Tunisie verte, débarrassée de toute pollution et pollueur. Il s’engage fermement à garantir les droits des citoyens de Gabès et de toutes les régions du pays, qu’il considère comme la véritable richesse de la nation.

Gabès mérite mieux que d’être une zone sacrifiée. Si les promesses sont tenues, cette région peut redevenir un modèle écologique pour tout le pays.
Youssef, 46 ans, enseignant

Il rejette catégoriquement toute manipulation politique de la situation. Pour lui, il est impératif que les problèmes environnementaux soient traités avec sérieux et non utilisés comme outils de surenchère politique.

Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.