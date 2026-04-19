L’USMA en demi-finale de la CAF CC, dernier espoir pour l’Algérie de briller sur le terrain

L’USM Alger, dernier espoir algérien en compétitions continentales, se prépare pour sa troisième finale face à l’OC Safi du Maroc.

Malgré un match aller sans buts, l’équipe algéroise reste confiante, soutenue par une victoire précédente sur le terrain adverse.

Cependant, l’absence d’Islam Merili et la présence de l’arbitre rwandais Samuel Uwikunda ajoutent des éléments d’incertitude à ce duel palpitant.

L’USM Alger, dernier espoir de l’Algérie sur la scène continentale

Après l’élimination du CR Belouizdad par le Zamalek, l’USM Alger se retrouve être le dernier bastion algérien dans les compétitions continentales.

Le club vise désormais sa troisième finale continentale, avec comme adversaire l’OC Safi du Maroc. Ayant déjà remporté le titre en 2023, l’USM Alger se prépare à un déplacement au Maroc pour affronter l’Olympique Safi, suite à un match aller qui s’est terminé sans buts (0-0).

Malgré une première manche décevante, les Rouge et Noir restent confiants, ayant déjà réussi à triompher sur le terrain de Safi lors de la phase de poules (1-0).

Cependant, l’équipe algéroise, sous la houlette du Sénégalais Lamine N’diaye, devra faire sans son milieu de terrain Islam Merili, suspendu pour ce match.

Le match aller : un score vierge mais une confiance intacte

Le match aller entre l’USM Alger et l’OC Safi s’est conclu sur un score nul et vierge (0-0). Malgré ce résultat, les Rouge et Noir ne perdent pas espoir.

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Ils se souviennent de leur victoire précédente sur le terrain adverse lors de la phase de poules (1-0), un exploit qu’ils espèrent réitérer.

Préparation pour le retour : un défi à relever sans Islam Merili

L’équipe algéroise, menée par le Sénégalais Lamine N’diaye, devra faire face à un défi supplémentaire : l’absence de son milieu de terrain Islam Merili, suspendu pour cette rencontre. Malgré cet obstacle, l’USM Alger reste déterminée à donner le meilleur d’elle-même pour ce match retour.

Qui sont les arbitres de ce match crucial ?

Le corps arbitral de cette rencontre cruciale est composé d’officiels venus de différents pays africains.

Le Rwandais Samuel Uwikunda sera l’arbitre principal du match, épaulé par le Kényan Gilbert Cheruiyot et l’Angolais Oliver Sanchez en tant qu’assistants. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par le Tchadien Mohamed Ali Hagg.

Enfin, la responsabilité de la VAR incombera au Sénégalais Issa Sy. Un ensemble d’arbitres expérimentés pour un match qui s’annonce palpitant.