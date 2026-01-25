L’USMA et Khaldi font un carton plein contre Djoliba, une victoire à revivre en vidéo

L’USM Alger continue son ascension dans la Coupe de la Confédération Africaine avec une troisième victoire consécutive, cette fois contre le FC Djoliba du Mali.

Grâce à des buts de Zakaria Draoui et Ahmed Khaldi, l’équipe algérienne a su maintenir la pression malgré plusieurs occasions manquées. Prochain défi pour l’USMA : un déplacement au Mali.

L’USMA triomphe face à Djoliba : un récit de match palpitant

Le stade a vibré au rythme d’un match intense où l’USM Alger a brillamment dominé le FC Djoliba du Mali, s’imposant avec un score final de 2-0.

USM Alger take all three points with a 2-0 victory against Djoliba AC. ⚽️⚽️#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/EidHyWC4ew — TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) January 24, 2026



Le premier moment clé de la rencontre est survenu dès la 12e minute, lorsque Zakaria Draoui, assisté par Houssem Ghacha, a réussi à marquer le premier but, donnant ainsi l’avantage à son équipe.

🚀 Zakaria Draoui ouvre le score pour l’USMA ! pic.twitter.com/0ZGazWwlkV — Curva DZ (@curvaDZ) January 24, 2026



Malgré quelques occasions manquées par les Algérois, ils ont su maintenir une pression constante sur leurs adversaires.

Leur détermination et leur jeu offensif ont finalement payé, assurant leur victoire dans ce match crucial.

Ahmed Khaldi, l’homme du match ?

La victoire de l’USM Alger ne saurait être complète sans mentionner la performance exceptionnelle d’Ahmed Khaldi.

Ce dernier s’est révélé être un élément clé de cette rencontre, se montrant dangereux tout au long du match et marquant un but décisif.

Khaldi, d’une splendide frappe enveloppée, acte la victoire de USMA à la 84 ème minute de jeu face à Djoliba, passe D de Kamagaté. Khaldi s’excuse auprès des supporters après la finale de la super coupe, perdue contre le Mouloudia d’Alger.#Algérie #LIGUE1MOBILIS 🇩🇿 pic.twitter.com/6qz0YvkjWD — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) January 24, 2026



Le moment fort est survenu à la 84e minute, lorsque Dramane Kamagaté, nouvel attaquant ivoirien, a servi une passe parfaite à Khaldi.

Ce dernier a alors décoché un tir enroulé qui a fini sa course dans la lucarne opposée du gardien, scellant ainsi le sort du match en faveur de l’USMA.

Quelle suite pour l’USMA après cette troisième victoire consécutive ?

Cette troisième victoire consécutive propulse l’USM Alger en tête du groupe A avec 9 points, renforçant ainsi leur position dans la Coupe de la Confédération Africaine.

⏰ FT’ | CAF Confederation Cup 🇩🇿 USM Alger 2–0 Djoliba 🇲🇱 Perfect start for the Algerians. 9 points from 3 games, top of Group A and in full control. Djoliba still searching for their first point of the campaign. Tough situation.#CAFCCwithMicky#AfricanFootball pic.twitter.com/begt9k13Ak — Micky Jnr (@MickyJnr__) January 24, 2026



Cette série de victoires témoigne de la force et de la détermination de l’équipe, qui semble bien partie pour continuer sur sa lancée.

Le prochain défi pour l’USMA sera un déplacement au Mali. Ce match sera crucial pour maintenir leur dynamique positive et confirmer leur suprématie dans le groupe.

Les supporters attendent avec impatience de voir si l’équipe saura relever ce nouveau défi.