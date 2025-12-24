L’USMA fait un bond spectaculaire à la 2e place de la Ligue 1, revivez leur ascension en vidéo

L’USM Alger a brillamment remporté son match contre le MB Rouissat sur un score de 2 à 0 au stade 5 juillet d’Alger.

Cette victoire, marquée par les performances solides des gardiens et les buts d’Adem Alilet et du congolais Likonza, propulse provisoirement l’équipe à la deuxième place du classement de la Ligue 1.

L’USMA s’impose face au MB Rouissat

Le stade 5 juillet d’Alger a été le théâtre d’un match palpitant entre l’USM Alger et le MB Rouissat.

⚽ Le premier but du match signé Adem Alilet !



L’USMA a su prendre le dessus dès la première mi-temps avec un but marqué par Adem Alilet à la 15e minute, suite à une reprise de volée sur un ballon mal repoussé.



La deuxième mi-temps a mis en lumière la performance des gardiens des deux équipes, qui ont su maintenir le score jusqu’à ce que Likonza ne vienne doubler la mise pour l’USMA à la 77e minute. Ce succès propulse l’USMA à la deuxième place du championnat.

Ascension spectaculaire de l’USMA

Cette victoire face au MB Rouissat a permis à l’USM Alger de grimper provisoirement à la deuxième place du classement de la Ligue 1.

Cette ascension est le fruit d’une série impressionnante de neuf matchs sans défaite en championnat, témoignant de la solidité et de la constance de l’équipe. Malgré cette belle performance, l’USMA doit rester vigilante.

En effet, le CRB et l’ES Ben Aknoun, qui comptent deux matchs en moins, pourraient encore les rattraper. La lutte pour le podium promet donc d’être intense jusqu’à la fin de la saison.

Le défi du CRB et de l’ES Ben Aknoun

L’USMA doit garder un œil sur le CRB et l’ES Ben Aknoun. Ces deux équipes, avec deux matchs en retard, ont la possibilité de rattraper l’USM Alger au classement. Leur performance dans ces matchs pourrait bouleverser la hiérarchie actuelle.

Par ailleurs, le MC Alger, malgré sa récente défaite à Ouargla, s’apprête à affronter l’ES Ben Aknoun.

Ce match pourrait avoir des conséquences directes sur la position de l’USMA. La suite du championnat promet donc d’être palpitante.