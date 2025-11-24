L’USMA frôle le désastre mais arrache une victoire palpitante en CAF CC

L’USM Alger a brillamment entamé la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football en s’imposant face au FC San Pedro.

Une rencontre riche en rebondissements qui s’est déroulée au stade du 5-Juillet d’Alger, marquée par l’offensive des « Rouge et Noir » et une victoire finale 3-2.

Un début de match offensif mais imprécis

L’USM Alger a lancé la première journée du groupe A de la Coupe de la Confédération africaine de football avec un match contre le FC San Pedro au stade du 5-Juillet d’Alger.

Les « Rouge et Noir » ont démarré le match avec une approche offensive, cherchant à prendre rapidement l’avantage.

Cependant, malgré leur élan offensif, leurs tentatives ont manqué de précision. Le premier but est finalement arrivé à la 16e minute, marqué par Ghacha, donnant ainsi l’avantage aux Algérois dans ce match intense.

Reprise du contrôle par l’USMA et réduction du score par le FC San Pedro

Après la mi-temps, les Ivoiriens ont haussé leur niveau de jeu, mettant à mal la défense algéroise. Cependant, l’USM Alger a su reprendre le dessus.

Leur domination s’est concrétisée par un deuxième but, signé Alilet, qui a su exploiter un corner pour marquer d’une tête rageuse.

Malgré cette avance, le FC San Pedro n’a pas baissé les bras. À la 64e minute, Dramane Kamagaté a profité d’une sortie hasardeuse du gardien algérien pour réduire le score, relançant ainsi l’intérêt du match.

Victoire palpitante arrachée dans les dernières minutes

Alors que le FC San Pedro cherchait à égaliser, le capitaine Redouani a su faire la différence. À la 81e minute, il a marqué un troisième but crucial pour l’USM Alger, renforçant ainsi leur avance.

Cependant, le suspense n’était pas terminé. Dans le temps additionnel, Karamoko a réussi à marquer pour le FC San Pedro, ajoutant une dose d’adrénaline à la fin du match.

Pour la deuxième journée de la compétition, l’USM Alger affrontera l’Olympique Safi tandis que le FC San Pedro recevra Djoliba AC.