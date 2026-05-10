L’USMA s’approche du sacre après une performance décisive en finale aller

L'USMA s'approche du sacre après une performance décisive en finale aller

L’USM Alger a pris une option précieuse en finale de la Coupe de la Confédération africaine en s’imposant 1-0 face au Zamalek.

Devant un stade du 5-Juillet en ébullition, l’USMA a su tirer parti d’un penalty transformé par Ahmed Khaldi, se préparant ainsi pour le match retour au Caire.

Une victoire cruciale pour l’USM Alger

L’USM Alger a réalisé une performance déterminante en s’imposant 1-0 face au Zamalek lors du match aller de la finale de la Coupe de la Confédération africaine.


Dans un stade du 5-Juillet en ébullition, les Rouge et Noir ont su maintenir leur détermination malgré la solidité défensive des Égyptiens. Le match, tendu et riche en émotions, a vu peu d’occasions franches de part et d’autre.

Alors que le score semblait figé, un penalty décisif a été accordé à l’USMA dans les dernières secondes. Ahmed Khaldi a transformé cette opportunité à la 90+7e minute, offrant ainsi un avantage précieux à son équipe pour le match retour au Caire.

Domination territoriale et ambiance survoltée

Malgré une nette domination territoriale, l’USM Alger a peiné à créer des occasions franches face à un Zamalek bien organisé.

Les Algérois ont souvent été freinés par la discipline tactique des Égyptiens, qui ont su verrouiller les espaces et contrer les initiatives offensives des Rouge et Noir.


Cette organisation défensive a compliqué la tâche des locaux, les obligeant à redoubler d’efforts pour percer la muraille adverse.

A lire aussi :  Un virus rare frappe un bateau de croisière, les experts s'interrogent sur les risques pour les passagers

Le stade du 5-Juillet, rempli de fervents supporters de l’USMA, a joué un rôle crucial en maintenant une pression constante sur l’adversaire.

L’ambiance électrique a galvanisé les joueurs, les poussant à persévérer jusqu’au bout. Cette atmosphère intense a été un atout majeur pour l’équipe algéroise, qui a su puiser dans cette énergie pour arracher une victoire précieuse dans les dernières minutes du match.

Un dénouement riche en émotions

La fin de match a été marquée par un tournant décisif lorsque le Zamalek a cru ouvrir le score après une contre-attaque fulgurante.

Cependant, la VAR a révélé une main préalable, annulant ainsi le but égyptien. Cette décision a intensifié le suspense, laissant les supporters en haleine.


Dans la foulée, l’USMA a obtenu un penalty crucial, transformé avec sang-froid par Ahmed Khaldi à la 90+7e minute.

Ce moment a scellé la victoire des Algérois, leur offrant un avantage psychologique et stratégique avant le match retour au Caire.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Smail-Ben-Hawa

Écrit par Smail Ben Hawa

Diplômé en toursime, c'est la voie de la rédaction Web qu'a choisi Smail pour présenter ses découvertes touristiques. Il rédige sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et sur les destinations de vacances les plus prisées du Maghreb.