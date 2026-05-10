L’USMA s’approche du sacre après une performance décisive en finale aller

L’USM Alger a pris une option précieuse en finale de la Coupe de la Confédération africaine en s’imposant 1-0 face au Zamalek.

Devant un stade du 5-Juillet en ébullition, l’USMA a su tirer parti d’un penalty transformé par Ahmed Khaldi, se préparant ainsi pour le match retour au Caire.

Une victoire cruciale pour l’USM Alger

L’USM Alger a réalisé une performance déterminante en s’imposant 1-0 face au Zamalek lors du match aller de la finale de la Coupe de la Confédération africaine.

Le sang-froid de Khaldi pour ouvrir le score pour l’USMA, avec un penalty parfaitement placé sous la barre ! 1-0 pour l’USMA dans cette finale aller face au Zamalek ! ❤️🖤 pic.twitter.com/LBNCWyQ3Si — Icosium FC (@IcosiumFC) May 9, 2026



Dans un stade du 5-Juillet en ébullition, les Rouge et Noir ont su maintenir leur détermination malgré la solidité défensive des Égyptiens. Le match, tendu et riche en émotions, a vu peu d’occasions franches de part et d’autre.

Alors que le score semblait figé, un penalty décisif a été accordé à l’USMA dans les dernières secondes. Ahmed Khaldi a transformé cette opportunité à la 90+7e minute, offrant ainsi un avantage précieux à son équipe pour le match retour au Caire.

Domination territoriale et ambiance survoltée

Malgré une nette domination territoriale, l’USM Alger a peiné à créer des occasions franches face à un Zamalek bien organisé.

Les Algérois ont souvent été freinés par la discipline tactique des Égyptiens, qui ont su verrouiller les espaces et contrer les initiatives offensives des Rouge et Noir.

🚨🚨L’USMA S’IMPOSE FACE AU ZAMALEK !!! 🇩🇿✅ Le club algérien remporte la finale aller de la Coupe de la CAF grâce à un penalty transformé par Ahmed Khaldi dans les TOUTES DERNIÈRES MINUTES. 🤯 Les Algeriens n’ont besoin que d’un match NUL au retour pour remporter cette finale… pic.twitter.com/TeJuMptOgv — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 9, 2026



Cette organisation défensive a compliqué la tâche des locaux, les obligeant à redoubler d’efforts pour percer la muraille adverse.

Le stade du 5-Juillet, rempli de fervents supporters de l’USMA, a joué un rôle crucial en maintenant une pression constante sur l’adversaire.

L’ambiance électrique a galvanisé les joueurs, les poussant à persévérer jusqu’au bout. Cette atmosphère intense a été un atout majeur pour l’équipe algéroise, qui a su puiser dans cette énergie pour arracher une victoire précieuse dans les dernières minutes du match.

Un dénouement riche en émotions

La fin de match a été marquée par un tournant décisif lorsque le Zamalek a cru ouvrir le score après une contre-attaque fulgurante.

Cependant, la VAR a révélé une main préalable, annulant ainsi le but égyptien. Cette décision a intensifié le suspense, laissant les supporters en haleine.

L’USM Alger s’est imposé 1-0 face à Zamalek dans cette première manche de la finale de la Coupe de la confédération 🌍 Un avantage précieux avant le retour au Caire, mais la rencontre reste totalement ouverte. 👀 pic.twitter.com/RtX5BMJ6dc — Sport News Africa (@snewsafrica) May 9, 2026



Dans la foulée, l’USMA a obtenu un penalty crucial, transformé avec sang-froid par Ahmed Khaldi à la 90+7e minute.

Ce moment a scellé la victoire des Algérois, leur offrant un avantage psychologique et stratégique avant le match retour au Caire.