L’USMA se prépare à une reprise mouvementée avec des changements en coulisses

L'USMA se prépare à une reprise mouvementée avec des changements en coulisses

L’USM Alger se prépare pour une nouvelle saison prometteuse avec des prolongations de contrats stratégiques et des ajustements dans le staff technique.

Les récents matchs de préparation en Tunisie ont révélé une défense solide, tandis que le club s’apprête à débuter le championnat avec ambition et détermination.

Prolongations stratégiques pour l’USMA

L’USM Alger a pris des mesures significatives pour renforcer sa stabilité en prolongeant les contrats de sept joueurs clés.

Zakaria Draoui, Ahmed Khaldi, Rayane Mahrouz, Houssam Ghacha et Haïthem Loucif ont renouvelé leur engagement jusqu’en 2029. Ces prolongations assurent la continuité d’une ossature solide qui a contribué aux succès récents du club.


De plus, le capitaine Saâdi Redouani et le gardien Oussama Benbot ont signé jusqu’en 2030, renforçant ainsi la compétitivité de l’équipe. Ces décisions stratégiques visent à maintenir une dynamique positive et à préparer l’avenir avec sérénité.

Réorganisation du staff technique

L’USM Alger a récemment opéré des changements notables dans son staff technique. Le préparateur physique Belaïd Medjehad a été remplacé par l’Italien Matthew Mansueti, une décision qui pourrait apporter une nouvelle approche à la préparation physique de l’équipe.


Mansueti, avec son expertise internationale, est attendu pour optimiser la condition physique des joueurs.


Par ailleurs, l’entraîneur des gardiens Lyes Benhaha a quitté ses fonctions pour des raisons personnelles.


Ismaïl Hamed, qui a déjà une expérience au club, prend la relève. Ce changement pourrait influencer positivement la performance des gardiens, grâce à sa connaissance du club et de ses exigences.

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Préparation et défis en Tunisie

L’USM Alger a conclu sa préparation en Tunisie avec deux matchs nuls 0-0 contre le Club Africain et l’ES Hammam Sousse.

Ces résultats témoignent de la solidité défensive de l’équipe, un atout majeur avant le début du championnat. Les joueurs ont montré une cohésion prometteuse, malgré l’absence de buts.

Cependant, les débuts de Mohamed Amine Ramdaoui ont été marqués par une expulsion lors du match contre le Club Africain. Entré à la 65e minute, il a quitté le terrain à la 85e pour une faute. Ce premier match frustrant devra être rapidement oublié pour se concentrer sur l’avenir.

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Smail-Ben-Hawa

Écrit par Smail Ben Hawa

Diplômé en toursime, c'est la voie de la rédaction Web qu'a choisi Smail pour présenter ses découvertes touristiques. Il rédige sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et sur les destinations de vacances les plus prisées du Maghreb.