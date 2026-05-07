L’USMA se prépare intensément pour la finale africaine, l’enjeu est de taille pour les joueurs

L’USM Alger se prépare intensément pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Un stage stratégique au Centre technique national de Sidi Moussa marque le début de cette aventure, avec des entraînements minutieusement planifiés et des rencontres médiatiques clés, alors que le Zamalek se prépare également à Alger.

L’USM Alger en quête de gloire continentale

L’USM Alger entame sa préparation pour la finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football avec un stage au Centre technique national de Sidi Moussa, débutant ce mercredi.

🚨 Mission continentale ! 🌍🏆 Nos Rouge et Noir seront en regroupement dès ce mercredi au Centre technique national de Sidi Moussa pour préparer la grande finale face au Zamalek SC. (Samir Lamari) pic.twitter.com/mMHjaKzZSC — USMA Xtra (@USMAXtra) May 3, 2026



La première séance d’entraînement est programmée à 17h00, précédée d’une zone mixte avec la presse, permettant aux joueurs et au staff de partager leurs impressions et objectifs.

Cette préparation est cruciale pour l’équipe, qui a brillamment éliminé l’Olympique Safi pour atteindre cette étape.

L’entraînement intensif et la stratégie mise en place seront déterminants pour affronter les Égyptiens du Zamalek avec confiance et ambition.

Préparatifs intenses pour l’USMA et le Zamalek

L’USM Alger et le Zamalek se préparent minutieusement pour leur confrontation. L’USMA, en stage à Sidi Moussa, a débuté ses entraînements mercredi à 17h00, précédés d’une zone mixte avec la presse. Cette interaction permet aux joueurs de partager leurs perspectives avant le match crucial.

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De son côté, le Zamalek a commencé ses préparatifs jeudi à 20h00 sur le terrain annexe du stade Nelson-Mandela de Baraki. Une zone mixte a également été organisée.

Les conférences de presse de vendredi matin, à 11h00 pour l’USMA et 11h30 pour le Zamalek, soulignent l’importance de ces préparatifs.

Derniers ajustements avant la grande finale

Les deux équipes peaufinent leurs stratégies avant le match décisif. L’USM Alger tiendra sa dernière séance d’entraînement vendredi à 18h00 à Sidi Moussa, avec une ouverture partielle à la presse pour les premières 15 minutes.

Cette session permettra aux joueurs de se concentrer sur les derniers détails tactiques sous l’œil attentif des médias.

🔴 La billetterie sur le site DigiTicket ouvrira demain à 10h00 !#CAFCC finale aller #USMAZSC pic.twitter.com/4ExSjAK502 — USMA Xtra (@USMAXtra) May 6, 2026



De son côté, le Zamalek finalisera ses préparatifs vendredi soir à 20h00 sur le terrain annexe du stade du 5-Juillet, avec également une ouverture aux médias pour les 15 premières minutes.

La finale retour, prévue samedi 16 mai au stade international du Caire à 19h00, heure algérienne, représente un enjeu majeur pour les deux équipes, prêtes à tout donner pour décrocher le titre.