L’USMA se qualifie en quart de finale de la Coupe d’Algérie après une prolongation palpitante, revivez le match en vidéo

L’USM Alger a décroché sa place pour les quarts de finale de la Coupe d’Algérie de football 2025-2026, suite à une victoire haletante contre l’USM El Harrach.

Un match riche en rebondissements qui s’est joué au stade Nelson-Mandela de Baraki et qui a vu les Rouge et Noir triompher après prolongation.

L’USMA, un exploit en prolongation !

En une soirée palpitante au stade Nelson-Mandela de Baraki à Alger, l’USM Alger a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d’Algérie de football 2025-2026.

Après une lutte acharnée contre l’USM El Harrach, l’USMA a finalement triomphé avec un score final de 3 à 2 après prolongation.



Le match, qui s’est déroulé lundi soir, a vu l’USMA prendre l’avantage dès la 5e minute grâce à Loucif.

Malgré plusieurs rebondissements et égalisations, c’est finalement Ghacha qui a marqué le but décisif en prolongation, offrant ainsi la victoire à son équipe.

Un match à rebondissements, qui sont les héros ?

L’USMA a pris un départ fulgurant avec Loucif qui a ouvert le score dès la 5e minute. Cependant, l’USMH n’a pas tardé à réagir, Bechou égalisant à la 21e minute.

Le match est resté serré jusqu’à ce que Likonza redonne l’avantage à l’USMA à la 71e minute.

Alors que la victoire semblait acquise, Chouki a créé la surprise en égalisant pour l’USMH à la 89e minute.

Mais c’est finalement Ghacha, sur une passe décisive d’Aimé Junior, qui a marqué le but de la victoire à la 101e minute, propulsant l’USMA en quarts de finale.

Qu’attendre des prochains matchs de la Coupe d’Algérie ?

La Coupe d’Algérie continue avec les huitièmes de finale qui s’étaleront jusqu’à samedi. Le prochain match à surveiller est celui opposant le MC Alger à l’ES Ben Aknoun.

Cette rencontre promet d’être intense et se déroulera au stade Ali-Ammar de Douera. Les deux équipes, pensionnaires de Ligue 1 Mobilis, vont se disputer une place en quarts de finale.

Les fans attendent avec impatience ce duel qui pourrait bien être décisif pour la suite de la compétition. Restez connectés pour ne rien manquer de cette Coupe d’Algérie passionnante.