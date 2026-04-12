L’USMA se sent flouée en demi-finale de la CAF CC, une vidéo fait polémique

L’USM Alger a été tenue en échec par l’OC Safi lors de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Malgré une domination territoriale et un avantage numérique, les Algériens n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions au stade olympique du 5-Juillet.

Des décisions arbitrales controversées ont également marqué cette rencontre. Le match retour est attendu avec impatience le dimanche 19 avril à 20h00.

Un match nul sous haute tension

La demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football a vu s’affronter l’USM Alger et l’OC Safi au stade olympique du 5-Juillet.

Malgré une domination évidente des Algériens, le match s’est soldé par un score vierge. Les Rouge et Noir ont imposé leur rythme dès le début, mettant à mal la défense adverse.

Le but refusé à l’USMA 🤡🤡🤡… on touche le fond, et on continue de creuser encore plus profond dans le ridicule. pic.twitter.com/ddZYwizJ8W — USMA Xtra (@USMAXtra) April 11, 2026



Cependant, malgré plusieurs occasions franches, notamment pour Khaldi juste avant la mi-temps, l’USMA n’a pas réussi à concrétiser.

Des décisions arbitrales controversées ont également marqué cette rencontre, ajoutant à la tension palpable sur le terrain.

Des décisions arbitrales qui font débat

La controverse a débuté avec une simulation sanctionnée par l’arbitre égyptien Amin Omar. Khaldi, joueur de l’USMA, a été pénalisé pour une faute présumée dans la surface de réparation, suscitant l’étonnement général. Cette décision a marqué un tournant dans le match, laissant les Rouge et Noir perplexes.

Le deuxième coup dur est survenu lorsque Draoui a marqué d’une tête bien placée. Cependant, après recours à la VAR, le but a été refusé car le ballon avait touché l’arbitre auparavant.

De plus, un autre but a été annulé pour hors-jeu et le gardien de l’OC Safi a été expulsé pour jeu dangereux, laissant son équipe en infériorité numérique.

Un avantage numérique non exploité

L’USMA, malgré une supériorité numérique suite à l’expulsion du gardien adverse, n’a pas su tirer profit de cette situation.

Les occasions se sont multipliées mais la concrétisation a fait défaut, laissant les supporters dans l’expectative.

Le match retour, prévu le dimanche 19 avril à 20h00, représente un enjeu majeur pour l’USMA. Cette équipe devra faire preuve d’efficacité devant le but pour espérer se qualifier pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football.