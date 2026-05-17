L’USMA triomphe au bout du suspense et décroche une deuxième étoile historique

L’USM Alger a triomphé au Caire, remportant sa deuxième Coupe de la Confédération face au Zamalek après une séance de tirs au but palpitante.

Un match marqué par une intensité dès les premières minutes, des moments décisifs et une victoire scellée par Glody Likonza, offrant un nouvel exploit au club algérien.

L’USM Alger triomphe au Caire : une victoire historique

L’USM Alger a décroché sa deuxième Coupe de la Confédération en s’imposant face au Zamalek lors d’une finale palpitante au Caire.

Le match, joué dans une ambiance électrique, a vu les deux équipes se neutraliser jusqu’à la séance de tirs au but.

🚨 🚨 𝗟’𝗨𝗦𝗠 𝗔𝗟𝗚𝗘𝗥 𝗦𝗢𝗨𝗟𝗘𝗩𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗙 𝗔𝗨 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗨 𝗖𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝗭𝗔𝗠𝗔𝗟𝗘𝗞 𝗔𝗨𝗫 𝗧𝗜𝗥𝗦 𝗔𝗨 𝗕𝗨𝗧 (𝟴-𝟳) 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗨𝗫𝗜𝗘𝗠𝗘 𝗙𝗢𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘… pic.twitter.com/dw2VkEK46U — Lives Foot (@livesfoot) May 16, 2026



Malgré un penalty concédé dès le début, l’USMA a su résister grâce à une défense solide et des arrêts décisifs de Benbot.

La tension était à son comble lors des tirs au but, mais c’est finalement Glody Likonza qui a offert la victoire aux Rouge et Noir, marquant un moment historique pour le club.

Un début de match intense et des défis surmontés

Dès la troisième minute, le Zamalek a obtenu un penalty transformé par Oday Debbagh, mettant l’USMA sous pression.

Cependant, le second but des Égyptiens a été annulé pour hors-jeu, offrant un répit aux Algérois. L’USMA a su créer des opportunités, notamment avec un tir lointain de Khaldi juste avant la mi-temps, bien arrêté par le gardien Awad.

En seconde période, l’USMA a adopté une stratégie tactique prudente, jouant avec un bloc médian.

L’arrêt décisif de Benbot Oussama face au Zamalek à la 85 ème minute de jeu ! 😲#Algérie 🇩🇿 pic.twitter.com/X7wLWDqOcR — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) May 16, 2026



À la 85e minute, Benbot a réalisé un arrêt crucial, préservant l’égalité et permettant à l’équipe de rester dans le match jusqu’à la séance de tirs au but.

Une séance de tirs au but haletante

La tension était palpable alors que chaque équipe réussissait ses tirs au but avec une précision implacable.

Les supporters retenaient leur souffle à chaque tentative, l’atmosphère devenant de plus en plus électrique.

Le capitaine du Zamalek, Mohamed Shehata, s’est avancé pour son tir crucial, mais le ballon a survolé la barre, laissant les fans égyptiens dans la stupeur.



Le moment décisif est venu lorsque Glody Likonza, le milieu offensif sénégalais de l’USMA, s’est avancé pour la huitième tentative.

Avec sang-froid, il a marqué, scellant ainsi la victoire et offrant à l’USM Alger sa deuxième Coupe de la Confédération.