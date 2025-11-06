Lyna Khoudri, une voix puissante qui raconte l’histoire de son pays avec passion et détermination

Découvrez Lyna Khoudri, actrice franco-algérienne de 33 ans, lauréate d’un César et figure emblématique du cinéma francophone.

Née à Alger, elle a su tisser un lien fort avec son pays d’origine tout en menant une carrière internationale florissante. Entre mémoire, identité et liberté, son œuvre est un vibrant hommage à l’Algérie.

Lyna Khoudri : une étoile montante du cinéma francophone

À 33 ans, Lyna Khoudri se distingue comme l’une des actrices les plus douées du cinéma francophone.

Cette Franco-Algérienne a été honorée d’un César en 2020 pour son interprétation dans « Papicha ». Née à Alger, elle a quitté son pays natal à l’âge de un an et demi, mais conserve un lien fort avec ses origines.

Malgré sa carrière internationale, Lyna reste profondément attachée à l’Algérie, source constante d’inspiration. Elle affirme sans détour son identité algérienne, la considérant non seulement comme une part de son identité, mais aussi comme une force qui nourrit son talent artistique.

Un lien indéfectible avec l’Algérie

Née à Alger, Lyna Khoudri a quitté son pays natal pour la France alors qu’elle n’avait que 18 mois. Malgré ce départ précoce, elle a toujours conservé un lien fort et vivant avec l’Algérie.

Comme elle l’a révélé lors d’une interview sur France Inter, elle se sent véritablement chez elle lorsqu’elle retourne à Alger, la ville de sa naissance.

Son attachement à l’Algérie est également visible dans sa carrière cinématographique. Elle avait exprimé son désir initial de travailler avec le réalisateur algérien Merzak Allouache, une figure emblématique du cinéma algérien.

Sa filmographie reflète son désir de rendre hommage à l’Algérie, mettant en avant des thèmes tels que la mémoire, l’identité et la liberté.

Une carrière internationale prometteuse et un engagement sincère

Lyna Khoudri continue de briller sur la scène internationale. Elle sera prochainement à l’affiche de « Les Aigles de la République » de Tarik Saleh et « Le Gang des Amazones » de Melissa Drigeard.

Pour le premier film, elle a dû apprendre l’arabe égyptien, une expérience qu’elle décrit comme « physique et émotionnelle ».

Malgré son succès international, Lyna reste fidèle à ses racines algériennes. Elle se voit comme une ambassadrice sincère d’une Algérie vivante et talentueuse. Française par sa carrière, algérienne par le cœur, elle incarne cette génération d’artistes qui construisent des ponts entre les cultures.