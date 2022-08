Macron visite le fameux studio Disco Maghreb rendu célèbre par DJ Snake ! (Vidéo)

Pour sa visite de 3 jours en Algérie, Emmanuel Macron avait au programme un passage dans la grande ville d’Oran. Un passage éclair à grande connotation culturelle.

Arrivé le 25 août, le président français a passé 2 jours à Alger avant de se rendre à Oran pour finaliser son passage en Algérie. Connue pour être la deuxième capitale d’Algérie, la ville renferme une grande mémoire religieuse et culturelle, à l’instar de la désormais très populaire boutique Disco Maghreb.

Après un passage au Fort Santa Cruz, Macron s’est dirigé au centre-ville puis comme prévu a fait une halte dans la mythique boutique où il a pris le temps de discuter avec le propriétaire et d’échanger sur la genèse de celle-ci et sur la culture du raï de manière générale.

Quel signal pour la planète avec ce cortège impressionnant pour le Sieur #macron à #oran pour sa visite au Disco Magreb #Algerie#djsnakepic.twitter.com/Xoi34NVBDq — Escargot National #SousCitoyen 🇲🇫Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️💙🤍❤️ (@EscargotBBR5766) August 27, 2022

Rendu populaire par le dernier titre du même nom par le beatmaker Dj Snake, Disco Maghreb est désormais devenu un monument de la musique algérienne, s’en félicite d’ailleurs le propriétaire Boualem.

Aux micros des journalistes, Macron et Boualem ont donné leurs ressentis sur cette visite particulière. Le premier évoque un hommage et une reconnaissance qu’il a voulu rendre à l’Algérie, tandis que le second parle d’un honneur et d’un privilège de tenir une telle enseigne et d’accueillir des personnalités du monde entier.

Après sa visite, le président français s’est improvisé un bain de foule pour se rapprocher de la population avant de quitter les lieux, pour une question de sécurité.

En effet, sa petite marche a dû être écourtée à cause de mouvements de foules hostiles à son encontre. Entre injures et bousculade, Emmanuel Macron rejoint sa voiture, entouré par son équipe de sécurité. Aucun incident grave n’a été observé.