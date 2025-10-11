Madar Maritime bouleverse les trajets Alicante-Oran avec une modification majeure, les voyageurs sont en émoi

Un vent de changement souffle sur la ligne maritime Alicante-Oran. Madar Maritime Company, filiale du groupe public Madar Holding, a récemment annoncé une modification majeure des horaires d’embarquement pour les départs du vendredi.

09h00 Nouvel horaire du vendredi Les départs débuteront désormais dès 9 heures du matin, soit un décalage de 7 heures par rapport à l’ancien horaire.

Cette décision, qui s’inscrit dans une stratégie plus large de développement de son réseau international, a suscité de vives réactions parmi les voyageurs. Découvrez comment cette nouvelle donne bouleverse les trajets entre l’Espagne et l’Algérie.

Changement d’horaire chez Madar Maritime : une décision qui fait des vagues

La compagnie maritime Madar Maritime Company (MMC) a récemment annoncé un changement majeur dans ses horaires de départ pour la ligne reliant Alicante en Espagne à Oran en Algérie. Ce bouleversement concerne spécifiquement les départs du vendredi, qui seront désormais programmés entre 09h00 et 11h00, au lieu de l’ancienne plage horaire de 16h00 à 20h00.

Cette nouvelle mesure prend effet immédiatement et sera appliquée chaque vendredi jusqu’à nouvel ordre. Cette décision impacte toutes les traversées du vendredi sur cette liaison maritime, modifiant ainsi le rythme habituel des voyageurs entre l’Espagne et l’Algérie.

MMC : une stratégie d’expansion ambitieuse ?

MMC, filiale du groupe public Madar Holding, a récemment renforcé sa présence entre l’Algérie et l’Espagne. En effet, la compagnie a inauguré deux nouvelles liaisons maritimes reliant les ports algériens d’Oran et d’Alger à Alicante, ville portuaire espagnole. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de son objectif de développement de son réseau international.

Par ailleurs, MMC envisage d’acquérir deux nouveaux navires à partir de 2025 pour augmenter les capacités de sa flotte maritime. Cette démarche témoigne de l’ambition de la compagnie de se positionner comme un acteur majeur des liaisons entre l’Algérie et l’Europe.

La concurrence sur la route Algérie-Europe : un océan de possibilités !

MMC n’est pas seule dans l’arène des liaisons maritimes entre l’Algérie et l’Europe. Six autres compagnies maritimes, à savoir Algérie Ferries, Corsica Linea, GNV, Nouris Elbahr Ferries, Baleària et Trasmediterránea, sont également présentes sur cette route.

Compagnie maritime Zone desservie principale Algérie Ferries Algérie – Espagne / France Corsica Linea France – Algérie GNV Italie – Espagne – Algérie Nouris Elbahr Ferries Algérie – Espagne Baleària Espagne – Algérie Trasmediterránea Espagne – Algérie

Malgré cette concurrence, la ligne maritime existante entre Alicante et Bejaïa maintient son rythme habituel. En effet, ce service est assuré deux fois par semaine, chaque lundi et vendredi, offrant ainsi aux voyageurs une multitude d’options pour leurs déplacements.