Madar Maritime ouvre une nouvelle voie maritime entre l'Algérie et l'Espagne, un service inédit pour les voyageurs

Madar Maritime, filiale de Madar Holding, inaugure un nouveau service de transport de fret entre l’Algérie et l’Espagne.

Assuré par le navire Romantika, ce service vise à répondre à une demande croissante dans le secteur logistique, tout en renforçant la fluidité des échanges commerciaux entre les deux pays.

Madar Maritime, une innovation dans le transport de fret entre l’Algérie et l’Espagne

La filiale du groupe Madar Holding, Madar Maritime, innove en lançant un service inédit de transport de fret entre l’Algérie et l’Espagne.

Ce service est assuré par le navire Romantika, habituellement reconnu pour ses liaisons passagers.

Le nouveau service de Madar Maritime relie les ports d’Oran en Algérie à ceux d’Alicante et Almería en Espagne, offrant ainsi une solution logistique efficace pour le transport de diverses marchandises.

Avantages du nouveau service pour le secteur logistique

Ce nouveau service de transport de fret répond à une demande croissante dans le secteur logistique entre l’Algérie et l’Espagne.

Ce type de service facilite nos échanges avec l’Espagne. Avant, il fallait jongler avec plusieurs transits. Aujourd’hui, tout est plus rapide et mieux organisé.
Sarah, 36 ans, cheffe d’entreprise exportatrice

Il permet d’assurer la fluidité des échanges commerciaux, tout en garantissant des standards élevés de sécurité et d’efficacité.

Le Romantika, connu pour ses liaisons passagers, prend désormais en charge le transport de remorques, d’ensembles routiers et de diverses marchandises.

Ce développement s’inscrit dans un objectif de diversification des activités de Madar Maritime, qui vise à répondre aux besoins variés des entreprises et des professionnels du secteur logistique.

Madar Maritime, un futur acteur incontournable du transport maritime régional ?

En renforçant sa position dans le secteur du transport maritime entre l’Algérie et l’Espagne, Madar Maritime affiche clairement ses ambitions.

Madar Maritime prouve que l’Algérie peut rivaliser avec les grands acteurs régionaux. C’est un signal fort pour le développement du commerce maritime.
Riad, 47 ans, expert en transport maritime

La compagnie envisage d’étendre progressivement son offre pour répondre à une demande croissante.

Avec cette stratégie, Madar Maritime aspire à devenir un acteur majeur du transport maritime régional, en offrant des solutions logistiques fiables et adaptées aux besoins des professionnels du fret.

Guidé par une approche factuelle et apolitique, il s’attache à proposer une information fiable, documentée et accessible, en donnant la parole aux acteurs du terrain et aux voyageurs eux-mêmes. Sa rigueur et sa curiosité font de lui une référence pour comprendre les mutations du tourisme algérien et ses enjeux futurs.