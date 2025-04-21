Magie à l’horizon : Harry Potter revient sur grand écran du 13 au 31 mars 2025 !

Préparez vos baguettes magiques et vos capes de sorcier, car l’univers ensorcelant de Harry Potter fait son grand retour sur les écrans du 13 au 31 mars 2025 ! Après une longue attente, les fans du monde entier vont pouvoir replonger dans le monde fantastique créé par J.K. Rowling. Que vous soyez un sorcier aguerri ou un simple moldu, cette nouvelle sortie cinématographique promet de raviver la flamme de la magie qui sommeille en chacun de nous.

Restez connectés pour découvrir toutes les informations sur ce retour tant attendu de la saga Harry Potter.

Harry Potter revient sur grand écran : une rétrospective complète chez TMV Cinémas

Les fans de la saga Harry Potter, préparez-vous à un voyage nostalgique dans l’univers enchanté de J.K. Rowling. Du 13 au 31 mars 2025, TMV Cinémas offre une occasion unique de replonger dans le monde magique du jeune sorcier avec la projection intégrale des huit films de la série. C’est une chance inédite de redécouvrir les péripéties de Harry et ses amis dans toute leur majestuosité cinématographique.

Que vous soyez un simple Moldu ou un sorcier chevronné, cette rétrospective promet une immersion totale dans les moments les plus emblématiques de la saga, offrant aux spectateurs une expérience cinématographique inoubliable.

TMV Cinémas : une expérience cinématographique enrichie pour les Potterheads

En plus des projections, TMV Cinémas a prévu des séances spéciales pour cet événement. Les fans auront l’opportunité de savourer les films en versions originales sous-titrées, permettant d’apprécier les voix authentiques des acteurs. Des marathons cinématographiques sont également au programme, offrant la possibilité de visionner plusieurs films consécutivement.

Pour prolonger la magie, des animations thématiques seront organisées autour de l’univers de Poudlard. Mais ce n’est pas tout ! Les organisateurs ont promis des surprises inédites pour rendre cette rétrospective encore plus mémorable. Préparez-vous à vivre une aventure hors du commun dans l’univers de votre héros préféré.

Comment obtenir vos billets pour la rétrospective Harry Potter ?

Pour participer à cette aventure magique, il vous suffit de vous rendre aux guichets de TMV Cinémas. Les billets pour la rétrospective Harry Potter sont disponibles dans les cinémas TMV situés à Alger GARDEN CITY, Oran et Constantine. Ne manquez pas cette occasion unique de revivre l’épopée du célèbre sorcier sur grand écran.

Que vous soyez un fan inconditionnel ou un simple curieux, cette expérience promet d’être inoubliable. Alors, préparez votre baguette magique et embarquez pour un voyage fantastique au cœur de l’univers de J.K. Rowling. N’oubliez pas, le marathon cinématographique se déroule du 13 au 31 mars 2025. À vos marques, prêts, partez pour Poudlard !