Mahious fait un retour triomphant et donne un second souffle à la JSK, une performance à voir en vidéo

L’attaquant international algérien Aymen Mahious, malgré une saison sans but en Champions League et les critiques des supporters, a marqué son premier triplé avec la JS Kabylie lors du match contre le Paradou AC.

Ce succès n’a pas suffi à propulser la JSK au sommet du classement, mais a permis de maintenir l’équipe dans la course. Pendant ce temps, le MC Oran continue sa belle série en championnat.

Aymen Mahious, le phénix de la JS Kabylie

Malgré une saison en Champions League sans but à son actif et les critiques acerbes des supporters, Aymen Mahious, l’attaquant international Algérien de 28 ans, a su rebondir.

Il a récemment marqué son premier triplé avec la JS Kabylie, offrant ainsi une victoire cruciale à son équipe en championnat.

En dépit des difficultés rencontrées, Mahious a déjà inscrit dix buts en championnat cette saison. Sa performance lors du match contre le Paradou AC a été particulièrement remarquable, où il a brillamment transformé un penalty en fin de match, confirmant ainsi sa résilience et son talent indéniable.

Retour sur un match mémorable contre le Paradou AC

Lors de l’affrontement avec le Paradou AC, Mahious a démontré une fois de plus son habileté. Il a ouvert le score dès la 8e minute avec une tête puissante sur un corner de Hamidi, avant de doubler la mise à la 23e minute grâce à un autre coup de tête décroisé sur un centre d’Ecua.

Malgré une réduction du score par Kohili à la 26e minute, la JSK a maintenu sa domination. En fin de match, Boulkaboul est fauché dans la surface et Mahious transforme le penalty, scellant ainsi la victoire 3-2 pour la JSK.

La JSK, un club en pleine ascension ?

Actuellement 6e au classement, la JS Kabylie a encore entre deux et trois matchs de retard sur ses adversaires directs. Cette situation offre à l’équipe une opportunité de se rapprocher du podium. La victoire contre le Paradou AC est un pas dans cette direction.

Parallèlement, le MC Oran poursuit sa belle série. En effet, il s’est imposé à domicile 2-1 contre l’USM Khenchela, grâce à des buts d’Aliane (87e minute) et Bourdim (93e minute). Une victoire arrachée en fin de match qui confirme la bonne dynamique du club.