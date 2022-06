Mahrez en vacances en Turquie, découvrez les photos

Une fois de plus, le fennec de l’Algérie, Riyad Mahrez partage des photos intéressantes…et provocantes pour les supporters de l’équipe nationale de l’Algérie. En effet, Mahrez est en vacances en Turquie en compagnie de sa mère et ses sœurs. Ces photos ont suscité la colère chez certains supporters. A en croire les photos sur les réseaux sociaux et sur internet, Mahrez est plutôt en meilleure forme.

La grande polémique à propos de Mahrez : vacance en plein match de qualification

Alors que les matchs éliminatoires pour le CAN 2023 sont en cours, Mahrez annonce qu’il ne pourra pas assister au match de Juin à cause d’une blessure. Par conséquent, il n’a pas pu assister au match contre l’Ouganda et ne pourra pas prendre son rôle de capitaine des Fennecs pour le match contre la Tanzanie qui se déroulera le 8 Juin 2022. Cette nouvelle a suscité beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Mieux encore, la polémique explose à la vue de ses photos de vacances en Turquie. Tout cela semble être de mauvaise augure aux yeux des supporters de l’Algérie. Sur les réseaux sociaux, la polémique à propos de Riyad Mahrez se transforme en insinuation et en attaque personnelle.

Toutefois, le Fennec de l’Algérie a pu remporter la victoire face à l’Ouganda sur un score prometteur de 2 à 0 malgré son absence.

La réalité mise à nu pour Riyad Mahrez

Mahrez a surpris les supporters Algériens en annonçant qu’il ne pourra pas endosser le maillot n°7 pour le match de Juin en raison d’une blessure. Cette nouvelle n’était pas facile à digérer pour les fans du Fennec de l’Algérie. Et voilà que des photos déambulent sur les réseaux sociaux montrant Mahrez, encore une fois, en pleine vacance. Les supporters fustigent Mahrez en clarifiant que ses photos partagées sur les réseaux sociaux ne montrent aucun signe de faiblesse chez ce joueur. Les attaques, les poursuites et les insinuations des algériens pèsent lourd sur ce joueur du Manchester City.

Selon la plupart des fans, Mahrez montre un manque de motivation assez évident. D’autres considèrent qu’il n’est plus prêt à supporter son équipe pour cette élimination. Pour les autres fans, le désintéressement total aux yeux de l’Algérie est au premier loge. Selon eux, ils auraient pu promouvoir le tourisme sur la terre Algérienne au lieu de se balader en Turquie après ses vacances à Marrakech.