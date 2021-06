Auteur d’un doublé lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions, Riyad Mahrez a livré une prestation historique face au Paris Saint Germain et entre un peu plus dans l’histoire du football Algérien.

Mahrez et City disputeront leur première finale de Ligue des Champions

Buteur au match aller, Riyad Mahrez a une nouvelle fois démontré au monde entier son talent inné pour le football. En effet, l’international Algérien a mis fin au rêve d’une seconde finale du PSG, en inscrivant deux magnifiques buts et propulsant, ainsi, le club mancunien vers sa première Ligue des Champions de l’UEFA, attendu depuis plus d’un demi siècle. C’est en toute logique que les fans des Skyblues désignent le capitaine de la sélection nationale homme du match.

Victorieux lors du match aller au Parc des Princes (1-2), les joueurs de Pep Guardiola ont réitéré l’exploit face au club Parisien lors du match retour, disputé hier soir à l’Etihad Stadium. Cependant, à l’entame de la rencontre, l’arbitre siffle un penalty en faveur du PSG après une suspicion de main du joueur des Citizens, Oleksandr Zinchenko. Mais après consultation de la VAR, le penalty n’a pas été accordé.

À la onzième minute de jeu, après un contre initié par Zinchenko, Kevin De Bruyne voit son tir contré par Alessandro Florenzi. Malheureusement pour ce dernier, le ballon finit dans les pieds de Riyad Mahrez qui saisit sa chance face à Keylor Navas et envoie le ballon aux fonds des filets de l’équipe adverse. Malgré quelques actions parisiennes, la défense mancunienne ne faiblit pas face aux contres attaques des joueurs de Mauricio Pochettino.

En seconde période, après une action de jeu menée par son trio offensif Foden, De Bruyne et Mahrez à la 63e minute de jeu, Manchester City voit ses rêves de finale se concrétiser. En effet, sur une contre attaque mené sur le flanc gauche du terrain, Kevin De Bruyne lance en profondeur Phil Foden qui, arrivant aux six mètres, centre au sol pour Mahrez. Se retrouvant seul face au gardien parisien, le capitaine des vert inscrit son deuxième de but.

Riyad Mahrez, deuxième algérien à disputer la finale de la ligue des champions

Salué pour sa performance lors de ce match historique, Riyad Mahrez a brillé par son talent et son génie tout au long de la phase finale de le Ligue des Champions de l’UEFA. Par ailleurs, le natif de Sarcelles s’est montré décisif à chaque rencontres de cette prestigieuse compétition.

Ainsi, auteur de deux passes décisives face à Monchengladbach en huitième de finale et face à Dortmund en quart de finale, Mahrez continue sur sa lancée en marquant quatre buts en quatre matchs de phase finale, dont un but face à Dortmund et trois face au PSG. En marquant lors de la double confrontation face au club francilien, Mahrez réitère l’exploit de sadio mané en devenant le deuxième joueur à marquer lors des deux matchs d’une demi finale.

Concernant les statistiques sur la saison 2020/2021, l’international Algérien dénombre, à ce jour, 14 buts marqués et sept passes décisives. Riyad Mahrez a réussi à s’imposer en tant que joueur indispensable au sein de l’effectif mancunien et continue à s’épanouir sous les ordres de son coach Pep Guardiola et à susciter la ferveur de ses supporters.

Pour rappel, Riyad Mahrez devient le deuxième joueur Algérien à disputer la finale de la coupe aux grandes oreilles, suivant, ainsi, les traces de son prédécesseur Rabah Madjer. Ce dernier s’est hissé en finale de la ligue des champions en 1987 avec le FC Porto.