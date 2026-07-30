Manchester United persiste pour Noussair Mazraoui, un transfert qui pourrait tout changer

L’avenir de Noussair Mazraoui à Manchester United suscite de nombreuses spéculations cet été. Malgré l’intérêt croissant de plusieurs clubs européens, le talentueux international marocain semble destiné à rester à Old Trafford. Sa polyvalence et ses performances remarquables continuent de séduire les dirigeants du club anglais.

Manchester United et Noussair Mazraoui : un duo inséparable

Manchester United tient à conserver Noussair Mazraoui, malgré l’intérêt croissant de plusieurs clubs européens.

Le contrat du défenseur marocain, qui s’étend jusqu’en juin 2028 avec une option pour une année supplémentaire, témoigne de l’engagement du club envers lui.

🚨 Noussair Mazraoui will 𝗡𝗢𝗧 leave Manchester United this summer despite changing representatives. Interest from multiple clubs after his standout World Cup, but he’s committed to continuing at Old Trafford. Michael Carrick has made it clear: Mazraoui is a 𝗞𝗘𝗬 part of… pic.twitter.com/LnNvbORTBR — United Zone (@ManUnitedZone) July 28, 2026



Sa polyvalence sur le terrain, capable de jouer à la fois sur le côté et en défense centrale, en fait un atout précieux pour l’équipe.

En outre, Mazraoui est considéré comme l’une des meilleures recrues de Manchester United ces dernières années. Son impact sur le terrain et sa capacité à s’adapter à différentes positions renforcent sa valeur au sein de l’effectif.

Pourquoi l’AC Milan s’intéresse à Noussair Mazraoui

L’AC Milan voit en Noussair Mazraoui un joueur clé pour renforcer sa défense, notamment grâce à ses performances remarquables lors de la Coupe du monde 2026, où il a aidé le Maroc à atteindre les quarts de finale.

Sa polyvalence et son expérience internationale en font une cible de choix pour le club italien, qui cherche à solidifier son effectif.

🚨🇲🇦 𝗠𝗔𝗭𝗥𝗔𝗢𝗨𝗜 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘 𝗗’𝗔𝗚𝗘𝗡𝗖𝗘 🤝 Noussair Mazraoui a officiellement changé de représentants en rejoignant l’agence Panthera ✍️ Un changement qui intervient à l’approche du début de saison avec Manchester United 👀 pic.twitter.com/KtnOjHglTz — NextGen Morocco (@NextGen_Morocco) July 28, 2026



Le récent changement d’agence de Mazraoui, passant de Rafaela Pimenta à Panthera, a également alimenté les spéculations sur son avenir.

Des discussions auraient été engagées avec son nouveau représentant pour explorer les possibilités d’un transfert vers Milan.

Mazraoui à Old Trafford : une influence déterminante

La confirmation par « The Peoples Person » du maintien de Noussair Mazraoui à Old Trafford est une nouvelle rassurante pour Manchester United.

Sa polyvalence, qui lui permet de jouer à plusieurs postes défensifs, offre à l’entraîneur une flexibilité stratégique précieuse. Cette capacité à s’adapter pourrait influencer positivement les performances de l’équipe dans les saisons à venir.

En restant à Manchester, Mazraoui pourrait également devenir un pilier autour duquel construire une défense solide. Son expérience internationale et ses performances passées renforcent sa position comme un élément clé pour les ambitions futures du club.