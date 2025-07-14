Manifestation à Aït Bouguemaz : le gouverneur promet une réponse imminente aux revendications locales

La vallée d’Aït Bouguemaz, surnommée la « vallée heureuse », est actuellement le théâtre de manifestations locales. Les habitants expriment leur mécontentement et leurs revendications face à une situation qu’ils jugent préoccupante. Le gouverneur de la région, conscient de l’urgence de la situation, promet une réponse imminente. Cet article se propose de vous plonger au cœur de cette mobilisation citoyenne, en analysant les causes de ce mouvement social et les réponses apportées par les autorités locales.

Restez connectés pour comprendre les enjeux de cette crise qui secoue l’une des plus belles vallées du Maroc.

Fin de la marche de protestation à Aït Bouguemaz suite à une rencontre avec le gouverneur

La population d’Aït Bouguemaz a suspendu sa marche de protestation, qui a mobilisé des centaines de citoyens, après une réunion constructive avec le gouverneur jeudi dernier. Les manifestants, ayant parcouru plusieurs dizaines de kilomètres à pied depuis leur village, ont présenté leurs revendications, principalement sociales, au gouverneur.

Ce dernier s’est engagé à répondre rapidement à leurs demandes, qui comprennent :

L’accès à un médecin.

La connexion au réseau de télécommunications.

L’amélioration de la roue.

La construction d’un terrain de football.

L’annulation de certains permis de construire.

Les revendications des habitants d’Aït Bouguemaz adressées au gouverneur

Les demandes des citoyens d’Aït Bouguemaz, exposées lors de la réunion avec le gouverneur, sont principalement axées sur l’amélioration des conditions de vie. Ils sollicitent la présence régulière d’un médecin pour assurer les soins médicaux nécessaires. Ils exigent également leur raccordement au réseau de télécommunications pour faciliter la communication et l’accès à l’information.

L’aménagement de la route est aussi une priorité pour garantir une meilleure mobilité. Par ailleurs, la construction d’un terrain de football est demandée pour promouvoir le sport et les activités communautaires. Enfin, ils appellent à l’annulation de certains permis de construire jugés inappropriés. Le gouverneur a promis de prendre en compte ces requêtes.

Engagement du gouverneur face aux demandes des habitants d’Aït Bouguemaz

Le gouverneur a montré une réelle volonté de répondre aux préoccupations des citoyens d’Aït Bouguemaz. Il s’est engagé à agir rapidement pour résoudre leurs problèmes, principalement sociaux.

Cet engagement démontre sa détermination à améliorer les conditions de vie des habitants et à répondre à leurs attentes. Les citoyens d’Aït Bouguemaz attendent désormais que ces promesses se concrétisent.