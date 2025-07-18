Manouba en action : opération de nettoyage ciblant les cafés et étals illégaux

Manouba se mobilise pour une opération de nettoyage d’envergure. Au cœur de cette initiative, la volonté de lutter contre les cafés et étals illégaux qui pullulent dans la région. Un enjeu majeur pour cette ville tunisienne qui aspire à offrir un cadre de vie plus sain et agréable à ses habitants.

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les détails de cette action citoyenne, qui témoigne de la détermination des autorités locales à faire respecter la loi et à préserver l’ordre public. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette opération inédite à Manouba.

Manouba lance une campagne de nettoyage des trottoirs

La municipalité de Manouba a lancé une opération d’envergure pour rétablir l’ordre public et combattre l’occupation illégale des voies publiques par les cafés, commerces et vendeurs ambulants. Cette initiative, coordonnée par la brigade régionale de la police municipale en collaboration avec le poste de police municipale et soutenue par les unités de la sûreté nationale, a abouti à 16 saisies et 16 procès-verbaux pour non-respect des règles municipales.

Fathi Darouaz, secrétaire général de la municipalité de Manouba, qui a supervisé l’opération, a indiqué que cette intervention a été précédée par plusieurs avertissements adressés aux exploitants de cafés et de commerces.

Coopération policière et résultats obtenus

L’opération a été orchestrée par la brigade régionale de la police municipale, en partenariat avec le poste de police locale et soutenue par les unités de la sûreté nationale. Le bilan de cette campagne est de 16 saisies effectuées et autant de procès-verbaux dressés pour infractions aux règlements municipaux.

De plus, 51 chaises, 11 tables et plusieurs structures métalliques ont été confisquées lors de cette opération. Ces équipements étaient utilisés pour l’installation illégale d’étals sur la voie publique. Cette action s’inscrit dans une série d’interventions similaires menées depuis début juillet dans plusieurs localités du gouvernorat.

Objectifs et mesures supplémentaires de la campagne

Les objectifs principaux de ces campagnes en cours sont le rétablissement du respect des lois, la préservation de la santé publique et l’assurance de la tranquillité des habitants. Ces actions visent à contrer une augmentation notable des infractions à l’espace urbain.

En outre, la municipalité a pris la décision d’imposer, durant la saison estivale, une fermeture obligatoire à minuit pour toutes les salles de fêtes, installations sportives, ainsi que les espaces culturels et artistiques situés sur son territoire. Cette mesure vise à garantir un environnement paisible pour les résidents tout en respectant les normes de santé publique.