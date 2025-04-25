Manuscrit algérien exceptionnel : l’UNESCO le consacre au patrimoine mondial de la Mémoire

Un manuscrit algérien d’une valeur inestimable vient de recevoir une reconnaissance mondiale. L’UNESCO, l’organisation internationale dédiée à la préservation du patrimoine culturel, a récemment inscrit ce précieux document au patrimoine mondial de la Mémoire. Cette distinction souligne l’importance historique et culturelle de ce manuscrit, tout en mettant en lumière le riche héritage littéraire de l’Algérie.

Découvrez dans cet article les détails de cette consécration et l’histoire fascinante de ce manuscrit exceptionnel qui a traversé les siècles pour arriver jusqu’à nous.

Le manuscrit algérien rare : le livre IV du canon de la médecine

Un précieux manuscrit médical algérien, le Livre IV du Canon de la Médecine, a été inscrit par l’UNESCO dans le registre international de la Mémoire du monde. Ce document historique, conservé à la Bibliothèque nationale algérienne, est une partie d’un traité médical rédigé par le célèbre savant perse Avicenne.

Il se distingue non seulement par sa richesse scientifique, mais aussi par son ancien propriétaire, Mouaffaq al-Din Ibn al-Mutran, médecin personnel du sultan Salah al-Din al-Ayyubi. Ce manuscrit témoigne de l’évolution des sciences médicales au Moyen Âge et illustre le rôle central de la médecine dans les échanges interculturels, faisant de lui un document médical rare et précieux.

La préservation du manuscrit : un reflet de l’histoire algérienne

La conservation de ce manuscrit en Algérie est une preuve tangible de la richesse historique et multiculturelle du pays, véritable carrefour des civilisations. Son inscription au registre de la Mémoire du monde par l’UNESCO s’inscrit dans une politique plus large de valorisation du patrimoine documentaire algérien, initiée par les autorités culturelles du pays.

Cette reconnaissance internationale est perçue comme un hommage à l’héritage intellectuel algérien, mais aussi comme un appel à préserver et à transmettre ces trésors aux générations futures.

Le programme Mémoire du monde de l’UNESCO et la protection des documents historiques

Le programme Mémoire du monde de l’UNESCO vise à préserver les documents uniques qui ont marqué l’histoire de l’humanité, en assurant leur accessibilité et leur intégration dans les politiques éducatives et culturelles. L’inscription du Livre IV du Canon de la Médecine dans ce registre souligne son importance historique et scientifique.

Le ministère de la Culture et des Arts algérien a salué cette reconnaissance comme un hommage au patrimoine intellectuel algérien et un appel à sauvegarder ces trésors pour les générations futures.