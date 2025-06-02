Marché des devises en Algérie : Fluctuations inattendues de l’euro et du dollar ce dimanche 1er juin 2025

Le marché des devises en Algérie a connu ce dimanche 1er juin 2025, des fluctuations inattendues. Les deux principales monnaies étrangères, l’euro et le dollar, ont subi des variations surprenantes, suscitant de nombreuses interrogations. Quels sont les facteurs qui ont conduit à ces mouvements imprévus ? Comment les acteurs du marché réagissent-ils face à cette situation ? Cet article se propose d’analyser ces changements soudains et leurs implications potentielles pour l’économie algérienne.

Restez connectés pour comprendre les dynamiques qui régissent le marché des devises en Algérie et anticiper les tendances futures.

Impact du flux estival des Algériens sur le marché des devises

Alors que l’été approche, un grand nombre d’Algériens résidant à l’étranger, principalement en France, se préparent à rentrer au pays pour les vacances. Parallèlement, de nombreux Algériens planifient leurs voyages vers des destinations étrangères, notamment la Tunisie et la Turquie, en raison des difficultés d’obtention d’un visa Schengen.

Ces mouvements massifs ont une influence notable sur le marché des devises, en particulier le marché noir. En effet, l’allocation touristique de 750 euros n’est pas encore disponible pour les voyageurs algériens et les bureaux de change dans les ports et aéroports ne sont pas pleinement opérationnels.

Le marché noir, une alternative pour le change de devises en Algérie

Face à cette situation, les voyageurs algériens se tournent vers le marché noir pour échanger leurs devises. Cette solution non officielle est d’autant plus populaire que la nouvelle allocation touristique de 750 euros n’est pas encore mise en place. De plus, les bureaux de change situés dans les ports et aéroports ne sont pas totalement fonctionnels.

Ainsi, malgré une légère baisse de l’euro fin mai, le taux de change sur le marché noir reste stable, avec un euro équivalent à 259 dinars algériens et un dollar à 232 dinars. Ces chiffres contrastent fortement avec les cotations officielles de la Banque d’Algérie, où l’euro et le dollar s’échangent respectivement à 149.76 et 132.10 dinars.

Stabilité surprenante des cours de l’euro et du dollar le 1er juin

Le 1er juin a marqué une stabilité inattendue des taux de change de l’euro et du dollar sur le marché noir. Après une période d’augmentation qui a débuté en avril, l’euro a connu une baisse soudaine fin mai pour se stabiliser à 259 dinars algériens. De même, le dollar est resté stable à 232 dinars.

Ces valeurs contrastent avec les cotations officielles de la Banque d’Algérie, où l’euro et le dollar sont respectivement évalués à 149.76 et 132.10 dinars. Cette divergence entre les taux de change officiels et ceux du marché noir souligne l’importance de ce dernier dans le contexte actuel de l’économie algérienne.