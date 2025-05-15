Marché du GNL : l’offensive américaine déstabilise l’Algérie sur le terrain espagnol

Le marché du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) est en pleine effervescence. L’Algérie, acteur majeur de ce secteur, se trouve confrontée à une offensive américaine sur le terrain espagnol. Cette situation soulève de nombreuses questions quant à l’équilibre des forces en présence et les conséquences potentielles pour l’industrie du GNL. Dans cet article, nous analyserons les enjeux de cette confrontation et tenterons de comprendre comment elle pourrait redessiner la carte du marché mondial du GNL.

Les États-Unis détrônent l’Algérie en tant que premier fournisseur de GNL en Espagne

En avril 2025, un changement majeur a eu lieu sur le marché du gaz naturel liquéfié (GNL) en Espagne. L’Algérie, qui était jusqu’alors le principal fournisseur du pays, a été dépassée par les États-Unis. Les producteurs américains ont augmenté leurs exportations de GNL vers l’Espagne de 9,25% par rapport à décembre 2024.

Parallèlement, les importations espagnoles de GNL en provenance de l’Algérie ont connu une baisse significative. Les prévisions pour mai 2025 indiquent que cette tendance devrait se poursuivre, avec des importations record de GNL américain attendues en Espagne.

Les exportations américaines de GNL vers l’Espagne en hausse, l’Algérie en baisse

En 2024, l’Algérie représentait 38,5% des importations espagnoles de GNL, suivie par la Russie (21,3%) et les États-Unis (16,6%). Cependant, au cours du premier trimestre 2025, la donne a changé. Les États-Unis ont augmenté leur part à 32%, égalant celle de l’Algérie. La Russie, quant à elle, a vu sa part diminuer à 13%.

En avril 2025, l’Algérie a connu une chute drastique de ses exportations vers l’Espagne, passant à 30% avec un total de 9,87 térawattheures (TWh). Parallèlement, les États-Unis ont enregistré une forte augmentation, représentant 44% des importations espagnoles de GNL avec un total de 14,46 TWh.

La Russie maintient sa troisième place malgré une baisse des exportations

En avril 2025, la Russie a conservé sa position de troisième fournisseur de GNL pour l’Espagne, malgré une diminution de ses exportations. En effet, elle a fourni 13,3% du GNL importé par l’Espagne, soit un total de 4,39 TWh, en baisse par rapport aux 5,34 TWh du même mois de l’année précédente.

Parallèlement, les exportations de gaz naturel de l’Algérie vers l’Espagne ont également diminué, passant à 7,82 TWh en avril 2025 contre 8,42 TWh en avril 2024. Ces chiffres confirment le déclin de l’Algérie en tant que fournisseur principal de GNL pour l’Espagne et l’émergence des États-Unis comme nouveau leader sur ce marché.