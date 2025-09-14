Marché du poulet : flambée des prix inattendue, voici les régions les plus touchées

Le marché du poulet connaît actuellement une flambée des prix sans précédent, bouleversant ainsi les habitudes de consommation. Cette hausse inattendue a des répercussions sur l’ensemble du territoire, mais certaines régions sont plus touchées que d’autres.

Dans cet article, nous allons vous dévoiler les zones les plus impactées par cette situation. Nous analyserons également les facteurs qui ont conduit à cette inflation soudaine et les conséquences pour les consommateurs et les producteurs.

Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette crise sur le marché du poulet en 2025.

Flambée des prix du poulet à Casablanca : impact sur le marché local

Une hausse significative des prix du poulet a été observée ce samedi à Casablanca, atteignant un pic de 21 dirhams dans certaines régions. Cette augmentation, inédite ces dernières années, a suscité l’indignation des citoyens et des acteurs du secteur. Selon une source professionnelle, cette envolée des prix pourrait être attribuée à la demande accrue des organisateurs d’événements festifs.

Par ailleurs, cette inflation met en péril les budgets des ménages marocains qui se tournent habituellement vers la viande blanche lorsque les prix de la viande rouge grimpent. Face à cette situation, nombreux sont ceux qui peinent à répondre à leurs besoins en protéines.

Colère et inquiétude face à l’augmentation des prix du poulet

La montée en flèche des prix du poulet a suscité une vive réaction parmi les Marocains et les professionnels du secteur. L’inquiétude grandit face à cette situation sans précédent, qui met à mal le pouvoir d’achat des ménages.

Un professionnel du marché de gros, interrogé par nos soins, confirme cette hausse importante, atteignant un niveau record de 21 dirhams. Il souligne que cette inflation pourrait être due à la forte demande des organisateurs de réceptions et de mariages.

Cette augmentation considérable des prix rend difficile pour beaucoup de répondre à leurs besoins en viande, créant ainsi une situation préoccupante.

Les ménages marocains face à la crise de la viande

La hausse des prix du poulet met en difficulté les ménages marocains, qui peinent à satisfaire leurs besoins en viande. Traditionnellement, lorsque le coût de la viande rouge grimpe, les consommateurs se tournent vers la viande blanche comme alternative plus abordable.

Cependant, avec l’augmentation record des prix du poulet, cette option devient également difficile pour beaucoup. Cette situation alarmante soulève des questions sur la capacité des ménages à maintenir une alimentation équilibrée et satisfaisante.

La crise actuelle de la viande au Maroc illustre les défis auxquels sont confrontés les consommateurs dans un contexte économique difficile.