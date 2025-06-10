Marche mondiale pour Gaza : des milliers d’activistes convergent vers Rafah !

Des milliers de pas résonnent sur les routes menant à Gaza, portés par l’espoir et la détermination. Un groupe d’Algériens s’est lancé dans une marche solidaire sans précédent, visant à attirer l’attention internationale sur la situation humanitaire en Palestine.

Cette initiative audacieuse incarne un puissant message de paix et de solidarité, transcendant les frontières géographiques et culturelles. Les participants, animés par un profond désir de justice, avancent avec courage vers leur destination finale.

Découvrez comment cette marche symbolique pourrait bien marquer un tournant dans la mobilisation pour la cause palestinienne.

Une marche internationale pacifiste au départ du Caire

Le 12 juin, Le Caire devient le point de départ d’une mobilisation mondiale inédite : une marche vers Gaza. Initiée par le mouvement citoyen Global March to Gaza, cette action rassemble plus de 1 000 participants venus de 37 pays, dont près de 200 Suisses.

“From London to Ireland, Germany to Italy, Scotland to France, Spain to Turkey, Denmark to Sweden, Indonesia to South Korea, Canada to the U.S. and beyond, millions all around the world are marching for Gaza. The citizens of the globe are on the right side of history.” pic.twitter.com/MET2GgjsIo — • (@Al__Quraan) November 2, 2023

L’objectif est clair : dénoncer le blocus imposé à la bande de Gaza et exiger l’acheminement urgent d’une aide humanitaire vitale.

Cette initiative intervient dans un contexte de tensions croissantes, marqué par l’interception récente du bateau humanitaire Madleen par la marine israélienne.

Les participants espèrent ainsi attirer l’attention internationale sur la situation critique des Palestiniens et briser le silence autour de leur souffrance.

Participation internationale et mobilisation mondiale

La marche vers Gaza bénéficie d’un soutien international massif, avec des participants provenant de 37 pays. Plus de 300 ONG mondiales appuient cette action humanitaire, visant à établir un corridor pour acheminer l’aide essentielle aux habitants de Gaza.

Cependant, le mouvement fait face à des défis considérables, notamment des cyberattaques et tentatives de sabotage qui ont perturbé leurs communications. Malgré ces obstacles, la détermination des activistes reste intacte, renforcée par une solidarité mondiale croissante.

Cette mobilisation témoigne d’une volonté collective de mettre fin au blocus et de soulager les souffrances des Palestiniens sous siège.

Itinéraire et défis logistiques du convoi

Le convoi humanitaire, parti de Tunis le 9 juin, traverse la Tunisie, la Libye et l’Égypte pour atteindre Gaza.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PF: معاذ وشحة (@muath_jamal14)

Les participants doivent affronter des conditions climatiques extrêmes, avec des températures pouvant atteindre 50 °C. Pour éviter ces chaleurs accablantes, les étapes sont planifiées à l’aube et en soirée.

Ce périple coïncide avec l’interception par la marine israélienne du bateau Madleen, destiné à Gaza, soulignant les tensions autour de cette initiative. Malgré ces défis, les activistes restent déterminés à acheminer une aide vitale aux Palestiniens.

L’organisation logistique complexe est essentielle pour garantir la sécurité et l’efficacité de cette mission humanitaire cruciale.