Marché noir des devises : l’euro atteint un pic historique de 263 dinars, une situation alarmante

L’instabilité économique mondiale continue de faire des vagues, avec l’euro atteignant un sommet historique sur le marché noir des devises. En effet, la monnaie unique européenne s’échange désormais à 263 dinars, une situation qui suscite de vives inquiétudes. Cette montée en flèche du taux de change soulève de nombreuses questions quant à l’état de l’économie algérienne et ses répercussions potentielles.

Dans cet article, nous allons explorer les facteurs qui ont conduit à cette situation alarmante et discuter des implications pour l’économie locale et internationale. Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de cette crise monétaire sans précédent.

L’euro atteint un sommet historique sur le marché parallèle algérien

Le marché noir des devises en Algérie a vu l’euro grimper à des niveaux sans précédent. Le 28 juin, la monnaie européenne s’échangeait à 263 dinars algériens au Square Port-Saïd d’Alger, marquant un record absolu. Deux jours plus tôt, le 26 juin, l’euro avait déjà égalé son précédent pic de 262 dinars, initialement atteint le 9 décembre 2024.

Parallèlement, le dollar américain continue sa descente pour s’échanger à 225 dinars. En comparaison, les taux officiels de la Banque d’Algérie cotent l’euro à 151,24 dinars et le dollar à 129,48 dinars.

Comparaison de l’euro et du dollar américain sur le marché parallèle

En comparant la performance de l’euro à celle du dollar américain sur le marché noir, on constate une tendance divergente. Alors que l’euro atteint des sommets historiques, le dollar américain, lui, poursuit sa chute. Actuellement, il s’échange à 225 dinars algériens, bien en dessous de son niveau habituel. Cette baisse continue contraste avec la montée en puissance de l’euro qui, pour rappel, s’échangeait à 263 dinars le 28 juin dernier.

À titre de comparaison, les taux officiels de la Banque d’Algérie indiquent un euro à 151,24 dinars et un dollar à 129,48 dinars, soulignant ainsi l’écart significatif entre les marchés officiel et parallèle.

Écart considérable entre les taux officiels et ceux du marché noir

Il est à noter que l’écart entre les taux de change officiels de la Banque d’Algérie et ceux pratiqués sur le marché noir est significatif. En effet, selon les chiffres officiels, l’euro est coté à 151,24 dinars et le dollar à 129,48 dinars. Cependant, sur le marché parallèle, ces devises s’échangent respectivement à 263 et 225 dinars algériens.

Cette disparité met en évidence les tensions économiques qui règnent dans le pays et souligne l’importance du marché noir dans l’économie algérienne. Il convient de suivre attentivement l’évolution de cette situation pour comprendre ses implications potentielles sur l’économie nationale.