Marché noir en effervescence : l’euro atteint des sommets inédits face au dinar algérien

L’effervescence règne sur le marché noir où l’euro atteint des sommets inédits face au dinar algérien. Un phénomène qui soulève de nombreuses interrogations et suscite un intérêt grandissant. Comment expliquer cette ascension fulgurante ? Quels sont les facteurs économiques, politiques et sociaux en jeu ? Quelles conséquences pour l’économie algérienne ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

Plongez avec nous dans les méandres de ce marché parallèle, véritable baromètre de la santé économique d’un pays.

L’euro grimpe à des niveaux record sur le marché noir algérien

En dépit des efforts du gouvernement algérien pour réguler le marché noir des devises, l’euro a atteint des sommets depuis décembre dernier. Les mesures prises, incluant une allocation touristique de 750 euros et un durcissement des conditions d’importation, n’ont pas réussi à freiner la hausse de l’euro. La monnaie européenne se rapproche dangereusement de son record historique de 262 dinars algériens et pourrait même le surpasser.

Cette tendance haussière est alimentée par les tensions commerciales internationales qui ont affaibli le dollar et propulsé l’euro. Malgré une légère baisse du dollar, l’euro continue de grimper sur le marché interbancaire et le marché noir.

Les mesures gouvernementales face à l’ascension de l’euro sur le marché noir

Le gouvernement algérien a multiplié les initiatives pour réduire l’influence du marché noir des devises et diminuer l’écart entre les taux de change officiel et parallèle. Parmi ces mesures, une allocation touristique fixée à 750 euros, un renforcement des conditions d’importation et une augmentation des saisies de devises dans les ports et aéroports.

Cependant, ces efforts semblent insuffisants face à la montée en puissance de l’euro, stimulée par les conflits commerciaux internationaux qui ont affaibli le dollar. L’euro, après plusieurs semaines de baisse, a repris sa hausse sur le marché noir et dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie.

Stabilité du dollar et hausse continue de l’euro : impact sur le dinar algérien

En Algérie, le dollar reste stable face au dinar sur le marché noir, s’échangeant à 236 dinars algériens. Cependant, dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie, il affiche une légère baisse à 132,18 dinars. Parallèlement, l’euro continue sa progression. Il s’échange à 260 dinars algériens sur le marché noir, son niveau le plus élevé depuis décembre dernier.

Sur le marché interbancaire, l’euro est également en hausse, atteignant 150,73 dinars selon la Banque d’Algérie. Si cette tendance se poursuit, l’euro pourrait rapidement battre son record historique de 262 dinars sur le marché noir, voire le dépasser.