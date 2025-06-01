Marché parallèle en Algérie : l’euro en chute libre, une situation inédite

L’Algérie est actuellement témoin d’un phénomène économique sans précédent : la chute libre de l’euro sur le marché parallèle. Cette situation, inédite dans l’histoire du pays, suscite de nombreuses interrogations et bouleverse les habitudes des opérateurs économiques. Cet article se propose d’analyser les causes et les conséquences de cette dépréciation spectaculaire de la monnaie européenne en Algérie. Nous explorerons également les répercussions potentielles sur l’économie nationale et internationale.

Restez avec nous pour comprendre ce qui se cache derrière ce phénomène et comment il pourrait influencer l’avenir économique de l’Algérie.

Chute inattendue de l’euro face au dinar algérien sur le marché parallèle

Une baisse inopinée de l’euro par rapport au dinar algérien a été observée sur le marché noir en Algérie, du jeudi 29 mai au samedi 31 mai. Cette dépréciation est d’autant plus surprenante qu’elle intervient après une période d’appréciation de l’euro qui avait débuté en avril et s’était confirmée en mai. Aucune raison apparente n’a été avancée pour expliquer ce revirement de situation, aucun événement majeur n’ayant été signalé qui pourrait justifier cette chute.

Cette tendance à la baisse, qui contraste avec les attentes habituelles d’une hausse de l’euro à l’approche de la saison estivale, suscite des interrogations quant à son évolution future.

Allocation touristique de 750 euros : silence radio de la Banque d’Algérie

En dépit des attentes, l’allocation touristique de 750 euros, susceptible d’influencer le taux de change, n’a pas encore été officiellement mise en œuvre. La Banque d’Algérie, qui devrait superviser l’ouverture des bureaux de change dans les ports et aéroports du pays pour gérer cette allocation, reste étonnamment silencieuse sur le sujet. Cette discrétion suggère que l’application de cette mesure n’est pas pour tout de suite.

Cette situation soulève des questions sur l’évolution future du taux de change, notamment à l’approche de la saison estivale, période généralement propice à une appréciation de l’euro face au dinar algérien.

Comparaison entre l’euro, le dollar américain et le dinar algérien sur le marché parallèle

Le samedi 31 mai, l’euro s’échangeait à 259 dinars algériens, soit 25.900 dinars pour un billet de 100 € sur le marché noir à Square Port-Saïd, principal lieu d’échange de devises en Algérie. Le dollar américain, quant à lui, restait stable à 232 dinars algériens, soit 23.200 DZ pour un billet de 100 USD. Malgré cette baisse, l’euro et le dollar américain restent coûteux sur le marché parallèle.

L’écart entre les taux de change officiel et parallèle pour un billet de 100 euros est de 110 dinars, soit une différence de 73 %. Pour le dollar américain, l’écart est de 75 %. La question demeure : cette tendance à la baisse se poursuivra-t-elle dans les prochains jours et semaines, alors que la saison estivale est généralement favorable à une hausse du taux de change de l’euro face au dinar algérien ?