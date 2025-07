Marhaba 2025 : Affluence record des MRE attendue le 14 juillet, voici les détails

L’opération « Marhaba 2025 » s’annonce déjà comme un événement majeur pour la communauté des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE). Le 14 juillet prochain, une affluence record est attendue, témoignant de l’attachement indéfectible de ces citoyens du monde à leur pays d’origine. Quels sont les détails de cette journée exceptionnelle ? Quelles mesures ont été prises pour accueillir au mieux cette foule immense ?

Cet article vous apporte toutes les réponses, en vous plongeant au cœur de cet événement qui promet d’être historique. Restez connectés pour découvrir les coulisses de « Marhaba 2025 ».

Record d’arrivées de MRE au Maroc le 14 juillet

Le 14 juillet a marqué un record dans le cadre de l’Opération Marhaba 2025, avec l’arrivée de 68.976 Marocains résidant à l’étranger (MRE) au Royaume, selon Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement. Cette date a vu une augmentation significative des arrivées, avec plus de 67.000 MRE rentrant quotidiennement la semaine précédente et celle en cours.

Baitas a souligné que cette tendance devrait se poursuivre dans les semaines à venir. Il a également mis en avant les efforts déployés pour assurer le succès de l’Opération Marhaba, notamment par le renforcement de la navigation maritime et de l’offre aérienne, ainsi que par l’amélioration des infrastructures logistiques.

Renforcement du plan de navigation maritime et de l’offre aérienne

Le plan de navigation maritime a été considérablement renforcé, avec la mobilisation de 29 navires, 7 opérateurs maritimes et 12 lignes reliant les ports marocains à ceux d’Espagne, de France et d’Italie. Cette initiative a permis d’accroître la capacité totale à 7,3 millions de voyageurs et 2 millions de véhicules, soit une hausse de 3% par rapport à l’année précédente.

Parallèlement, l’offre aérienne a été augmentée pour atteindre 500.000 passagers par semaine, grâce aux autorisations accordées à 59 compagnies aériennes assurant environ 2.135 vols hebdomadaires vers 141 destinations internationales. Des investissements importants ont également été réalisés pour améliorer les infrastructures logistiques dans les principaux ports marocains.

Des mesures d’accompagnement pour assurer le succès de l’Opération Marhaba

Le gouvernement marocain a mis en place plusieurs mesures pour faciliter le retour des MRE. Une couverture médicale est assurée sur les principaux axes routiers, s’étendant sur près de 3.578 km. La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a élaboré un plan de communication et mobilisé les ressources humaines nécessaires pour encadrer cette opération.

Un programme visant à renforcer les dispositifs d’accueil a été mis en œuvre, avec la création de 26 centres dédiés et une mobilisation importante de ressources humaines dans plusieurs secteurs. Les consulats marocains ont également été mobilisés, avec l’installation de bureaux consulaires dans les ports d’embarquement pour assurer la continuité des services consulaires et administratifs.