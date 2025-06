Marhaba 2025 : la compagnie espagnole intensifie ses liaisons, une avancée majeure pour le transport

L’industrie du transport connaît une évolution majeure avec l’intensification des liaisons par la compagnie espagnole Marhaba. Cette avancée, qui marque l’année 2025, promet de transformer le paysage du transport international. Découvrez comment cette initiative pourrait redéfinir les voyages et les échanges commerciaux, en offrant plus d’options et de flexibilité aux voyageurs et aux entreprises du monde entier.

Restez avec nous pour explorer les détails de cette progression significative dans le secteur du transport.

Opération Marhaba 2025 : Balearia renforce ses liaisons maritimes entre l’Espagne et le Maroc

La compagnie maritime espagnole Balearia a récemment dévoilé son plan d’intensification des liaisons maritimes entre l’Espagne et le Maroc pour l’Opération Marhaba 2025. Du 15 juin au 15 septembre, une trentaine de traversées quotidiennes sont prévues. Les lignes Tarifa-Tanger Ville, Algésiras-Tanger Med, Almeria-Nador et Motril-Tanger Med seront particulièrement renforcées.

Pour la première fois, Balearia opérera sur la liaison Tarifa-Tanger Ville avec jusqu’à 12 départs par jour, marquant une expansion significative de son réseau vers le Maroc.

Renforcement des lignes de navigation et nouvelles opérations pour Balearia

Cette augmentation des dessertes s’accompagne d’une interconnexion saisonnière entre Motril et Tanger Med. Ces initiatives témoignent de l’ambition de Balearia d’étendre son réseau vers le Maroc et de répondre efficacement à la demande croissante durant l’Opération Marhaba 2025.

Engagement de Balearia pour une mobilité efficace et adaptée aux passagers

Georges Bassoul, directeur général de Balearia, a affirmé leur engagement à offrir une mobilité efficace et adaptée aux passagers lors de l’Opération Marhaba. Il a souligné que le nord de l’Afrique est leur principal marché international et qu’ils aspirent à y fournir un service fiable, compétitif et conforme aux attentes des passagers.

Pour cette campagne, Balearia a déployé une flotte de 10 navires récemment rénovés et a renforcé ses effectifs avec plus de 300 agents répartis entre l’Espagne et le Maroc, témoignant ainsi de son engagement à offrir un service de qualité supérieure.