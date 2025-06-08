Marhaba 2025 : Réjouissances en vue pour les MRE, voici ce qui les attend

Préparez-vous à découvrir ce qui attend les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) dans le cadre du programme « Marhaba 2025 ». Un vent de changement souffle, promettant des réjouissances et des surprises pour cette communauté. Que vous soyez un MRE curieux de connaître les nouveautés ou simplement intéressé par les évolutions en cours au Maroc, cet article est fait pour vous.

Plongez avec nous dans l’univers de « Marhaba 2025 » et découvrez ce que l’avenir réserve aux MRE. Restez connectés, car les détails seront dévoilés dans les prochaines lignes.

Amélioration de l’offre de transport maritime pour les Marocains résidant à l’étranger

Le ministère du Transport et de la Logistique du Maroc a annoncé une augmentation significative de l’offre de transport maritime entre le Maroc et le sud de l’Europe. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante des Marocains résidant à l’étranger (MRE) désireux de visiter leur pays pendant l’été.

Dans le cadre de l’opération Marhaba 2025, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, 29 navires seront déployés sur 12 lignes maritimes. Ces navires, capables d’effectuer jusqu’à 520 rotations par semaine, auront une capacité de transport hebdomadaire d’environ 500 000 passagers et 130 000 voitures.

Coordination nationale pour le succès de l’opération Marhaba 2025

Le ministère du Transport et de la Logistique, en collaboration avec d’autres départements nationaux, s’assure que toutes les conditions techniques et logistiques sont réunies pour garantir le succès de l’opération Marhaba 2025. Une attention particulière est accordée à l’amélioration de la qualité des services offerts, tant sur les navires qu’au sein des infrastructures portuaires.

Pour assurer une fluidité optimale des traversées et éviter la congestion portuaire, le ministère a maintenu l’obligation de réservation préalable des billets à date et heure fixes, notamment sur les lignes maritimes les plus fréquentées.

Importance de la réservation préalable pour une traversée fluide

Le ministère du Transport et de la Logistique insiste sur l’importance de la réservation préalable des billets à date et heure fixes pour toutes les lignes maritimes, particulièrement celles à forte affluence comme « Tanger Med-Algésiras » et « Tanger Ville-Tarifa ». Cette mesure, reconduite cette année, vise à assurer une fluidité optimale des traversées et à éviter la congestion portuaire.

Le ministère recommande vivement aux voyageurs de réserver leurs billets avant leur arrivée aux ports. Cela permettra de réduire les temps d’attente, surtout durant les périodes de forte affluence, notamment lors des deux dernières semaines d’août correspondant à la phase retour.