Marhaba 2025 : un accueil triomphal pour plus de 2,7 millions de MRE au Maroc

L’opération « Marhaba 2025 » a marqué un tournant historique dans l’accueil des Marocains résidant à l’étranger (MRE). Avec plus de 2,7 millions de MRE ayant foulé le sol marocain cette année, l’ampleur de cet événement est sans précédent. Comment le Maroc a-t-il réussi à orchestrer un accueil aussi triomphal ? Quels ont été les enjeux et les défis de cette opération d’envergure ?

C’est ce que nous allons découvrir dans cet article, qui vous plongera au cœur de cette initiative exceptionnelle. Préparez-vous à un voyage inédit, entre émotions, retrouvailles et fierté nationale.

Hausse de 10,37% du nombre de MRE accueillis au Maroc en 2025

Le Maroc a connu une augmentation significative du nombre de membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger (MRE) qui sont rentrés dans le pays jusqu’au 4 août 2025. Selon Omar Moussa Abdellah, responsable des projets et superviseur de l’opération « Marhaba » au sein de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, cette hausse est de 10,37% par rapport à l’année précédente.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation, notamment le succès notable de l’opération « Marhaba 2025 », qui s’est déroulée dans de bonnes conditions à tous les niveaux, contrairement aux rumeurs infondées.

Le port de Tanger Med, un acteur clé dans l’opération « Marhaba »

Depuis le début de l’opération « Marhaba », le 10 juin jusqu’au 4 août, le nombre de véhicules ayant franchi les frontières nationales a atteint 838.360, soit une hausse de près de 3,74%. Le port de Tanger Med a joué un rôle crucial dans cette opération, accueillant à lui seul 555.753 membres de la communauté et 175.808 véhicules.

Pour assurer la fluidité du passage, des mesures ont été prises pour réduire les délais de traitement des procédures frontalières et douanières. Ces efforts conjoints des autorités portuaires, de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et des autorités locales ont permis d’optimiser le trafic au sein du port.

Services fournis aux MRE par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a joué un rôle essentiel dans l’accueil des MRE, en fournissant une gamme de services sociaux, médicaux et administratifs. Selon Omar Moussa Abdellah, les équipes de la fondation ont offert pas moins de 45.465 services à travers les différents points de passage et aires de repos, dont 2.858 services médicaux. Ces services comprennent le transport urgent vers les hôpitaux et l’assistance aux voyageurs en difficulté.

Par ailleurs, une condition a été mise en place pour réguler le flux des passagers : les voyageurs doivent désormais posséder un billet à date et heure fixes pour accéder au port durant la période du 1er au 31 août.